Un autre acteur d’Oppenheimer rejoint Christopher Nolan pour The Odyssey

Benny Safdie se prépare à retrouver le réalisateur Christopher Nolan.

Tl;dr The Odyssey accueille l’acteur américain Benny Safdie dans son casting.

Le film est une épopée mythique basée sur le poème grec ancien d’Homère.

The Odyssey sortira au cinéma le 17 juillet 2026.

Un nouveau membre pour le casting de The Odyssey

Le talentueux Benny Safdie, connu pour son implication dans le film Oppenheimer, rejoint le casting du prochain film de Christopher Nolan, intitulé The Odyssey. Cette information a été confirmée par The Hollywood Reporter.

Un casting étoilé

Benny Safdie ne sera pas seul à l’écran. Parmi les autres membres confirmés du casting, nous retrouvons des acteurs de renom tels que Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway, Charlize Theron et Jon Bernthal. Toutefois, les rôles attribués à chaque acteur sont encore tenus secrets.

Un nouveau voyage épique

Selon Universal Pictures, le film s’annonce comme une épopée mythique, tournée à travers le monde grâce à la nouvelle technologie de film Imax. Le scénario est basé sur le célèbre poème grec ancien d’Homère, qui raconte le voyage périlleux d’Ulysse, le roi d’Ithaque, pour rentrer chez lui après la fin de la guerre de Troie. Un voyage de dix ans, semé d’embûches, déclenchées par la colère des dieux. Le tournage est prévu pour commencer en fin février 2025.

Un acteur aux multiples casquettes

Safdie, qui s’est fait un nom en réalisant des films comme Uncut Gems avec son frère Josh, a joué le physicien Edward Teller dans Oppenheimer, le film oscarisé de Nolan en 2023. Son prochain travail en tant que réalisateur sera The Smashing Machine, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, qui sortira plus tard cette année. Il est également prévu qu’il apparaisse dans la suite de la comédie Happy Gilmore 2 aux côtés d’Adam Sandler.

Il faudra attendre le 17 juillet 2026 pour voir The Odyssey sur grand écran.