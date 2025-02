The Odyssey critiqué pour son manque d’exactitude historique

Le dernier film de Christopher Nolan est sous le feu des critiques pour son manque de précision historique suite à une première image.

Tl;dr Universal Pictures dévoile l’apparence de Matt Damon dans The Odyssey.

Des fans critiquent l’inexactitude historique du costume d’Ulysse.

The Odyssey sortira le 17 juillet 2026 avec un casting impressionnant.

Le premier aperçu de Matt Damon dans The Odyssey

Universal Pictures a créé une surprise cette semaine en dévoilant le premier aperçu de Matt Damon dans le rôle d’Ulysse dans le film de Christopher Nolan, The Odyssey. Alors que le tournage a commencé en janvier seulement, cette révélation précoce a suscité un engouement considérable sur Internet.

Un voyage épique et périlleux

Inspiré de l’épopée homérique, The Odyssey suit le périple de dix ans d’Ulysse, interprété par Matt Damon, depuis Troie, dans l’espoir de retrouver sa femme Pénélope et leur fils Télémaque. Sur son chemin, il est confronté à diverses menaces surnaturelles, dont un cyclope et un monstre marin.

La controverse autour du costume d’Ulysse

Cependant, l’excitation a rapidement laissé place à la controverse. « L’Iliade décrit littéralement Ulysse portant un casque en cuir de kino orné de défenses de sanglier, mais Hollywood ne peut résister à l’appel du casque de balai ancien générique. Ce casque est comme de la cocaïne pour les costumiers, » a déclaré un fan mécontent du costume de Matt Damon.

Un autre a renchéri en tweetant : « The Odyssey se situe à l’époque des héros (aka la période mycénienne) vers 1200 av. J.-C. et les casques auraient donc été de style défense de sanglier, pas de style corinthien. Le casque corinthien n’est apparu qu’à la période archaïque, vers 700 av. J.-C. »

D’autres ont exprimé leur indifférence face à cette divergence historique. « Je me fiche complètement que le casque que Matt Damon porte dans le film Odyssey soit historiquement inexact. Flash info : c’est une histoire ! Tout cela ne s’est jamais passé ! »

Une sortie très attendue

Malgré les critiques, l’excitation reste palpable pour la sortie de The Odyssey le 17 juillet 2026. Le film promet un casting impressionnant avec Benny Safdie, Himesh Patel, Elliot Page, Will Yun Lee, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron et Tom Holland aux côtés de Matt Damon.