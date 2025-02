Matt Damon en Ulysse dans The Odyssey

The Odyssey se dévoile avec un aperçu de Matt Damon dans la peau d'Ulysse, l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque.

Tl;dr The Odyssey est le nouveau film de Christopher Nolan.

Matt Damon jouera le rôle d’Ulysse dans The Odyssey.

The Odyssey sortira le 17 juillet 2026 au cinéma.

Matt Damon est Ulysse

Après des mois de spéculation sur le prochain film de Christopher Nolan, le mystère est enfin levé. Le réalisateur britannique s’attaque à un monument de la littérature antique : L’Odyssée d’Homère. Et qui pour incarner le héros de cette épopée mythique ? C’est Matt Damon, acteur fétiche de Christopher Nolan, qui a été choisi pour revêtir la cape, la barbe fournie et le casque spartiate d’Ulysse.

Une annonce qui fait le buzz

L’annonce a été faite sur le compte officiel de Universal Pictures sur X (anciennement Twitter). Le choix de Matt Damon pour ce rôle est d’autant plus surprenant que l’acteur n’a jamais vraiment incarné de personnages d’époque. C’est donc un nouveau défi pour lui. Pourtant, le studio ne s’est pas contenté de cette révélation. Il a également dévoilé une première image de l’acteur dans le costume d’Ulysse, qui tranche avec ses précédentes apparitions dans des films comme Thor: Ragnarok et Thor: Love and Thunder.

Une distribution encore mystérieuse

Si le rôle principal a été attribué, le casting des autres personnages de cette épopée reste encore un mystère. Qui pour incarner Pénélope, l’épouse d’Ulysse, ou Télémaque, leur fils ? Et qu’en est-il des dieux de l’Olympe qui se mêlent du destin d’Ulysse ? Les spéculations vont bon train. Le choix de l’acteur pour incarner Polyphème, le cyclope, ou les monstres marins Scylla et Charybde, est également attendu avec impatience.

Un film très attendu

Quelle que soit la direction que prendra Christopher Nolan pour cette adaptation, une chose est sûre : le film est déjà très attendu. Le réalisateur a déjà prouvé son talent pour créer des univers cinématographiques uniques et fascinants, et The Odyssey promet d’être une nouvelle occasion de le démontrer. En attendant d’en savoir plus sur la distribution et l’intrigue, une date est d’ores et déjà à retenir : celle de sa sortie en salle, prévue pour le 17 juillet 2026.