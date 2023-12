The Last of Us 2 : les nouveautés majeures de la version remasterisée

Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog ont annoncé une version remasterisée de The Last of Us 2 qui bénéficiera de contenus inédits et d'améliorations exploitant les capacités de la PS5.

Tl;dr Le jeu de Naughty Dog a été amélioré et propose des contenus inédits sur PS5.

La version remasterisée de The Last of Us 2 sera disponible le 19 janvier 2024.

Speedrun Mode, No Return et Lost Levels seront les trois nouveaux modes de jeu intégrés dans The Last of Us 2 Remastered.

Une nouvelle version pour un classique du jeu vidéo

Préparez-vous, fans de The Last of Us ! Dans un récent communiqué, Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog ont annoncé l’arrivée d’une version remasterisée de The Last of Us Part 2 sur PlayStation 5. Ce titre multi-récompensé, déjà acclamé pour sa qualité graphique et ses performances sur PlayStation 4, sera doté de nouvelles améliorations et contenus pour optimiser l’expérience de jeu sur la dernière console de Sony.

Une sortie très attendue

La version remastérisée de The Last of Us Part 2 sera lancée le 19 janvier 2024 sur PS5. Les précommandes seront ouvertes dès le 5 décembre prochain pour l’édition standard et l’édition W.L.F. Cette dernière comprendra notamment un coffret SteelBook, quatre épingles en émail et des cartes de trading de la “Society of Champions”.

Les joueurs possédant déjà The Last of Us Part 2 sur PS4 pourront passer à la version remastérisée pour 10 dollars à la sortie. Toutefois, Sony Interactive Entertainment n’a pas encore dévoilé le prix de l’édition autonome du jeu.

Des améliorations significatives pour une meilleure immersion

La version PS5 de The Last of Us 2 Remastered promet une variété d’options graphiques améliorées, dont une résolution 4K native en mode Fidélité, et un taux de rafraîchissement débloqué pour les téléviseurs compatibles. Les temps de chargement seront également réduits grâce à la puissance hardware de la PS5.

Le remaster tirera pleinement parti des fonctionnalités haptiques et des gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense de la PS5 pour une immersion encore plus poussée pendant les combats et l’exploration du jeu.

Trois nouveaux modes de jeu pour un plaisir renouvelé

La remasterisation de The Last of Us Part 2 par le studio américain Naughty Dog proposera deux nouveaux modes. Le premier, “Speedrun Mode”, permettra aux joueurs de tenter de battre le jeu le plus rapidement possible. Le second, intitulé No Return, sera un mode de survie roguelike totalement inédit, avec des personnages jouables uniques et des rencontres aléatoires avec des ennemis. Et enfin, le troisième, Lost Levels, proposera trois niveaux inachevés et inédits (Sewers, Jackson Party et Boar Hunt) qui viendront enrichir le mode histoire du jeu.

Cette nouvelle version de The Last of Us Part 2 semble bien partie pour ravir les fans du jeu original et attirer de nouveaux joueurs grâce à ses améliorations et ses nouveautés.