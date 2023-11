La version remasterisée de The Last of Us Part II débarque sur PS5 l’année prochaine

L'ajout d'un mode de survie inédit et de personnages déblocables est prévu. Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités à venir ?

Les rumeurs sont maintenant confirmées par Sony : une version remasterisée de “The Last Of Us Part 2” débarquera sur PlayStation 5 dès janvier 2024. Cette réédition révolutionnaire du célèbre jeu post-apocalyptique aux zombies sera disponible le 19 janvier, promettant des améliorations notables.

Selon des informations divulguées par Insider Gaming et diverses sources internes, cette version remasterisée comporte des points forts inédits. D’abord, des temps de chargement plus rapides et des graphismes 4K en mode Fidelité de la console, sans oublier une intégration totale avec la nouvelle manette sans fil DualSense de la PS5.

