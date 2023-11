Le co-créateur laisse entendre une connexion entre la saison 2 de The Last of Us et le nouveau contenu du jeu

Neil Druckmann, co-créateur de The Last of Us, a dévoilé comment la saison 2 de la célèbre série HBO pourrait être liée à du nouveau contenu du jeu Part II. Quels rebondissements pourrait-on attendre de cette connexion ?

Une deuxième saison du “The Last of Us” en préparation

L’adaptation télévisée de l’apocalyptique The Last of Us, le célèbre jeu vidéo de 2013, s’apprête à voir sa deuxième saison être mise en production. Après une première saison diffusée avec succès sur HBO en 2023, le co-créateur Neil Druckmann a récemment fait part de quelques détails concernant la suite.

Une connexion entre la série et le jeu vidéo

Druckmann a révélé lors d’une interview avec Entertainment Weekly qu’il pourrait y avoir une connexion entre du nouveau contenu du jeu et la série télévisée. Il évoque l’intégration d’au moins un élément d’un niveau coupé prévu pour la série, bien que cela puisse changer, car le tournage n’a pas encore commencé.

Des “Lost Levels” sur le point d’être révélés ?

Les “Lost Levels” font référence à des niveaux supplémentaires inédits de The Last of Us: Part II, des contenus non finalisés mais jouables qui ont été supprimés du jeu original. Le studio Naughty Dog a récemment annoncé qu’ils allaient sortir ces Lost Levels dans le cadre de la version remastérisée du jeu. Ils seront accompagnés de nouveaux commentaires des développeurs.

Une série qui se démarque de l’œuvre originale

La première saison de The Last of Us a pris des libertés par rapport au jeu original. Certains épisodes, par exemple, ont étoffé des histoires issues de contenus téléchargeables (DLC), les transformant en scènes ou en intrigues à part entière. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure la saison 2 divergera du jeu. Si l’on en croit Druckmann, l’ajout de contenu des Lost Levels irait dans le sens de ce que la série a déjà fait en exploitant des éléments non utilisés du jeu vidéo.