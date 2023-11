Ces scènes glaçantes de The Last Of Us 2 difficiles à adapter dans la saison 2 de TLOU

La deuxième saison de "The Last of Us" sur HBO s'inspirera de "The Last of Us Part 2", mais il sera difficile de traduire à l'écran certains moments glaçants. Quels pourraient être ces moments ?

Tl;dr La saison 2 de “The Last of Us” sur HBO s’inspire du jeu vidéo éponyme.

L’adaptation de certaines scènes, particulièrement violentes, pose des défis.

La série a su étoffer l’histoire originale tout en restant fidèle au jeu.

Les personnages complexes et les moments choquants rendent l’adaptation difficile.

Les défis de l’adaptation de “The Last of Us”

En tant que professionnels de l’audiovisuel, Craig Mazin et Neil Druckmann ont relevé le défi d’adapter le célèbre jeu vidéo The Last of Us Part 2 en une série télévisée pour HBO. La qualité de la première saison a prouvé que même les jeux vidéo les plus complexes peuvent être adaptés au petit écran. Cependant, la tâche s’annonce plus ardue pour la seconde saison.

La fidélité à l’origine

La première saison de The Last of Us, bien que fidèle au jeu, a réussi à enrichir l’univers de la série. Par exemple, le troisième épisode, “Long, Long Time”, a développé l’histoire de deux personnages secondaires, Bill et Frank. Cependant, le passage du jeu à la série pour la saison 2 pose un défi de taille en raison de l’intensité dramatique et de la violence de certaines scènes.

Des scènes difficiles à adapter

En effet, certaines scènes de The Last of Us Part 2 sont particulièrement dérangeantes. La nature brutale de ces scènes, combinée à l’attachement préexistant des joueurs pour les personnages, risque de poser des problèmes pour l’adaptation à l’écran. Par exemple, le meurtre brutal de Joel par Abby ou la découverte par Ellie que la femme qu’elle vient de tuer était enceinte, sont des moments qui ont marqué les joueurs du jeu original.

Un défi pour HBO

La présence de nouveaux ennemis, comme le roi des rats, une créature infectée constituée de plusieurs organismes liés par un champignon, posera également un défi pour l’équipe de production. De même, la complexité des personnages et des intrigues, comme le conflit entre les factions de la WLF et des Seraphites, rendra l’adaptation encore plus difficile.