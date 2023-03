The Last of Us : la deuxième saison misera sur les infectés et l’action

Plus d'action et d'infectés dans la deuxième saison de la série télévisée The Last of Us.

Les créateurs de la série télévisée The Last of Us pour Sony et HBO sont conscients des plaintes des fans concernant le manque de violence et le manque de présence des infectés dans la première saison, ce qui ne sera pas le cas de la seconde :

Nous avons insisté sur le pouvoir des relations et sur la nécessité de trouver une signification aux moments d’action. Il se peut donc qu’il y ait moins d’action que ce que certains souhaitaient parce que nous ne pouvions pas nécessairement trouver une signification à une grande partie de l’action, ou parce qu’on craignait qu’elle ne soit répétitive. Après tout, vous ne jouez pas, vous regardez. Et même si beaucoup de gens aiment regarder le gameplay, il faut qu’il soit un peu plus ciblé et intentionnel lorsque nous le diffusons à la télévision (…) Maintenant, il est fort probable qu’il y ait beaucoup plus d’infectés par la suite. Et peut-être même de différents types.

‘The Last of Us’ Season 2 Will Have ‘A Lot More Infected,’ Creators Address Complaints About Lack of Action https://t.co/L8mTYjRhH2 — Variety (@Variety) March 13, 2023

Craig Mazin, le showrunner de The Last of Us, a ajouté :

Une partie du processus d’adaptation consiste à essayer de comprendre comment prendre un matériel source construit autour d’un gameplay et de le porter sur un support passif. Une grande partie du jeu est centrée sur des personnages non jouables que vous devez contourner, éviter, tuer furtivement ou simplement affronter frontalement. Les PNJ sont des pillards, des cannibales, des membres de la FEDRA ou des infectés. Il y a donc beaucoup de combats. Je ne sais pas quel est le nombre de morts sur une partie typique de The Last of Us, mais il est certain qu’il se situe dans les trois chiffres.

La saison 2 de The Last of Us sera “différente” de The Last of Us 2

Bien que fidèle sur de nombreux plans, l’adaptation en série de The Last of Us aura tout de même de quoi surprendre les fans :

Ce sera différent, tout comme cette saison a été différente du premier jeu de Naughty Dog. Parfois, elle sera radicalement différente, parfois elle le sera à peine. Mais ce sera différent et ce sera une chose à part. Ce ne sera pas exactement comme le jeu. Ce sera la série que Neil Druckmann et moi voulons faire.

#TheLastOfUs creators want to put something to rest: No, they are not recasting Bella Ramsey for season 2 despite comments about her age and the time-jump. https://t.co/WbNCU0r4vM — Entertainment Weekly (@EW) March 15, 2023

Concernant Bella Ramsey, elle ne sera pas remplacée dans la deuxième saison par une autre actrice malgré l’inquiétude des fans sur l’évolution du personnage :

Cela n’a pas d’importance qu’elle ne ressemble pas exactement au personnage. Regardez simplement ce qui se passe. La seule façon d’envisager un nouveau casting pour Bella Ramsey serait qu’elle dise “Je ne veux plus travailler avec vous”. Et même dans ce cas, nous ne sommes pas sûrs de lui accorder cela. Nous pourrions tout de même la forcer à revenir dans la saison 2 de The Last of Us.