La première saison de la série HBO The Last of Us s’est achevée ce dimanche soir et les créateurs du show se penchent désormais sur le grand défi d’adapter le second jeu. HBO avait rapidement donné son feu vert pour une deuxième saison lorsqu’il était évident que le succès était au rendez-vous, mais cela ne sera pas suffisant pour contenir tous les événements de The Last of Us Part II, comme Craig Mazin et Neil Druckmann l’ont confirmé.

Les créateurs de The Last of Us ne veulent pas limiter la Part II à une seule saison

“Non. Impossible”, déclarait Craig Mazin à GQ lorsqu’on lui demandait si la deuxième saison allait explorer toute l’histoire de Part II – l’interview contient des spoilers du dernier épisode de la première saison -. “C’est plus qu’une saison”, ajoutait Neil Druckmann, mais Craig Mazin n’a pas voulu préciser s’il faudrait deux ou trois saisons pour relater tous les événements de la suite du jeu de Naughty Dog. Quoi qu’il en soit, The Last of Us n’est, pour l’heure, officiellement renouvelée que pour une deuxième saison et pas encore pour une troisième ou une quatrième.

Impossible, de toute façon, de faire tenir les événements de la Part II dans une seule saison

Et comme si la tâche d’adapter ce long et ambitieux Part II n’était pas déjà suffisamment imposante, les deux showrunners ont un énorme public à contenter. La série a été jusqu’à présent un énorme succès. HBO déclarait la semaine dernière que près de 30 millions de spectateurs avaient vu les cinq premiers épisodes sur toutes les plateformes sur lesquels ils sont disponibles. Il faudra attendre encore un peu pour que tout le monde achève cette première saison et donne son avis, mais les créateurs de la série ne s’en inquiètent pas trop.

“Je m’en fiche. Leur réaction reste leur réaction, et c’est totalement en dehors de notre contrôle”, déclarait Neil Druckmann en réponse à la question de cette réaction du public aux événements de Part II. “Alors, comment peut-on faire la même version série TV de cette histoire ? C’est le problème auquel nous tentons de répondre tous les jours.” Craig Mazin ajoutait qu’il préférait que les spectateurs aient une réponse émotionnelle forte plutôt qu’ils restent indifférents.