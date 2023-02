The Palace : Kate Winslet va revenir sur HBO

Deux ans après Mare of Easttown, la comédienne britannique Kate Winslet sera prochainement à l'affiche de la série télévisée The Palace.

Réalisée par Stephen Frears (The Queen, The Lost King, Confident Royal) et Jessica Hobbs (The Crown, The Split, All Saints) pour HBO, The Palace retrace l’histoire d’une année passée entre les murs du palais d’un régime autoritaire, alors que celui-ci commence à se détériorer. Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton et Hugh Grant sont au casting de la série en cours de production en Australie avec Will Tracy (The Menu, Succession) comme scénariste, producteur exécutif et showrunner. Une partie du tournage aura également lieu au Royaume-Uni.

A new regime. The Palace (WT), an HBO Original Limited Series starring Kate Winslet, is now in production. pic.twitter.com/Las1IFMvrT — HBO Max (@hbomax) February 2, 2023

A noter que les descriptions des personnages de The Palace sont en cours d’élaboration.

HBO fait appel à des auteurs de renoms pour The Palace

Une équipe d’auteurs composée de Seth Reiss, scénariste de l’émission Late Night with Seth Meyers et ancien rédacteur en chef de The Onion, Juli Weiner, qui a écrit pour l’émission Last Week Tonight with John Oliver, Jen Spyra, qui a écrit pour l’émission The Late Show with Stephen Colbert, Gary Shteyngart, qui a écrit pour le New Yorker et est l’auteur de The Russian Debutante’s Handbook, et Sarah DeLappe, qui a écrit le scénario du film d’horreur Bodies Bodies Bodies de Pete Davidson, s’occupe de superviser le scénario de la série télévisée The Palace.