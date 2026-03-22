Deux figures majeures du jeu, dont une star de Star Wars, rejoignent la saison 3 de The Last of Us

La troisième saison de la série The Last of Us accueille deux figures majeures issues du jeu vidéo original. Parmi les nouvelles recrues, les fans reconnaîtront un acteur bien connu pour son rôle dans la franchise Star Wars.

Tl;dr Nouveaux personnages Lev et Yara confirmés pour la saison 3.

L’intrigue se recentre sur le point de vue d’Abby.

Attente d’un accueil controversé pour cette nouvelle saison.

Virage narratif et nouveaux visages

Après avoir conquis critiques et public lors de sa première saison, la série télévisée The Last of Us sur HBO s’apprête à explorer des territoires inédits dans une troisième saison attendue au tournant. Ce nouveau chapitre ne manquera sans doute pas de faire réagir, tant le précédent avait déjà suscité débats et polémiques, notamment après des choix scénaristiques audacieux et la disparition inattendue de certains personnages phares.

L’univers d’Abby mis en avant

Loin du parcours initial d’Ellie, l’histoire se concentrera désormais sur le vécu d’Abby, offrant ainsi un miroir inédit à la narration entamée dans le jeu vidéo The Last of Us Part II. Cette réorientation, qui s’annonce centrale pour la saison 3, promet une plongée plus profonde dans la psychologie de cette figure controversée – tout en conservant la tension dramatique propre à la franchise. Les amateurs du jeu reconnaîtront facilement les noms de Lev et Yara, deux alliés essentiels pour Abby dans sa quête de survie.

Lev et Yara : casting attendu, enjeux assumés

Le suspense est désormais levé quant à l’incarnation de ces personnages : Kyriana Kratter campera Lev, un jeune garçon transgenre ayant fui le joug des anciens des séraphites pour embrasser son identité et son destin, tandis que Michelle Mao interprétera Yara. Ce duo forge avec Abby une alliance fragile mais déterminante contre les tensions entre les séraphites et les forces du WLF. Il faut rappeler que le choix du comédien pour Lev résulte d’un processus « inclusive casting call » mis en place par HBO – un signal fort adressé aux spectateurs comme aux communautés concernées.

Pour les curieux, voici quelques-unes des nouvelles têtes qui rejoignent l’univers post-apocalyptique :

Kaitlyn Dever , désormais visage d’Abby.

, désormais visage d’Abby. Clea DuVall, autre séraphite notable.

Jason Ritter, soldat WLF nommé Haley.

Patrick Wilson, qui incarnera Jerry, père d’Abby.

Jorge Lendeborg Jr., successeur au rôle de Manny.

Saison décisive sous haute surveillance médiatique

Ces bouleversements narratifs s’accompagnent inévitablement d’une attente teintée de scepticisme parmi les fans comme chez certains observateurs : le risque assumé par les créateurs pourrait bien générer une nouvelle vague de « backlash », à l’image des réactions virulentes suscitées lors du passage du jeu à l’écran. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de ces nouveaux personnages donne un souffle différent à une série qui n’a jamais craint d’aller là où on ne l’attendait pas.