Patrick Wilson intègre la saison 3 de The Last of Us dans un rôle majeur du jeu vidéo

Patrick Wilson rejoint la distribution de la saison 3 de la série The Last Of Us, en incarnant un personnage central issu du jeu vidéo original. Ce nouvel ajout promet d’enrichir l’adaptation télévisée très attendue par les fans.

Tl;dr Patrick Wilson incarnera Jerry dans la saison 3.

Jason Ritter reviendra en Hanley, soldat du WLF.

Nouvelles perspectives sur le passé d’Abby attendues.

Des renforts de poids pour « The Last of Us »

Après des mois de rumeurs, l’information est désormais officielle : Patrick Wilson, connu pour ses rôles marquants dans « The Conjuring », et Jason Ritter, vu dans « Parenthood », rejoignent la distribution de la saison 3 de « The Last of Us », adaptation acclamée de l’univers vidéoludique imaginé par Naughty Dog. L’annonce, relayée par le média américain Deadline, confirme que ces deux acteurs occuperont des rôles centraux dans les prochains épisodes.

Patrick Wilson, figure du passé tragique d’Abby

Pour ceux qui suivent la série, l’arrivée de Patrick Wilson promet une intensité dramatique renouvelée. Il prêtera ses traits à Jerry Anderson, père d’Abby – personnage central incarné depuis la saison 2 par Kaitlyn Dever. Un rôle jusqu’ici seulement effleuré, mais dont la présence s’apprête à prendre un relief particulier à travers des scènes en flashback. Rappelons que Jerry trouve la mort sous les balles de Joel (joué par Pedro Pascal) lors d’une opération médicale cruciale : sauver Ellie (incarnée par Bella Ramsey) pourrait signifier un remède au virus, mais au prix de sa vie – une décision bouleversante qui scellera le destin des protagonistes.

Nouveaux regards et fidélité au matériau original

Déjà aperçu lors de la première saison sous un masque de « clicker », sorte de zombie effrayant, Jason Ritter reviendra cette fois-ci sous les traits de Hanley, un soldat du Washington Liberation Front (WLF). Ce choix marque une volonté claire : offrir une continuité entre le jeu vidéo originel et son adaptation télévisuelle. D’ailleurs, l’influence du créateur du jeu, Neil Druckmann, bien qu’il se soit éloigné du showrunning après la deuxième saison pour retourner chez Naughty Dog, reste palpable.

Les spectateurs auront prochainement l’occasion de découvrir plusieurs pans inédits du passé d’Abby à travers ces nouveaux personnages. Il faut dire que la ressemblance frappante entre Patrick Wilson et Kaitlyn Dever ne passe pas inaperçue ; un détail qui pourrait renforcer la crédibilité émotionnelle des flashbacks à venir.

L’avenir s’annonce intense pour la série phare d’HBO

À ce stade, il paraît évident que « The Last of Us » continuera d’explorer des dilemmes moraux intenses et les conséquences tragiques des choix humains. La dynamique attendue entre Abby et Joel avait déjà marqué les esprits : après l’assassinat de Jerry, Abby cherchera vengeance contre Joel dans une scène devenue culte pour les fans du jeu comme pour ceux de la série.

Pour mémoire :

Saison 3 prévue en 2027 sur HBO Max.

Les deux premières saisons sont déjà disponibles en streaming.

Cette montée en puissance narrative devrait assurément tenir en haleine aussi bien les amateurs du jeu que ceux découvrant cette histoire à travers l’écran.