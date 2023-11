Sony Interactive Entertainment : les chiffres sont à la hausse, la PS5 réduit son retard sur la PS4

Un deuxième trimestre record pour l'activité PlayStation de Sony Interactive Entertainment.

Toujours déterminé à distribuer 25 millions de PS5 sur l’ensemble de l’année fiscale, Sony Interactive Entertainment se rapproche fortement de cet objectif. Avec 4,9 millions de consoles écoulées entre juillet et septembre dernier, la PS5 s’est désormais vendue à 46,6 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en novembre 2020. Il ne lui reste donc plus qu’un million d’exemplaires à écouler pour rattraper la PS4 et redevenir la console la plus rapidement vendue de la multinationale japonaise, notamment grâce aux fêtes de fin d’année. En gardant cette dynamique, SIE est convaincu de pouvoir écouler 16,8 millions de PS5 entre octobre 2023 et mars 2024 pour atteindre son objectif record.

Sony raises its full-year outlook for sales and profit as electronics and media spending stabilize and a weaker yen bolsters its global numbers https://t.co/dxw2kuRIUl — Bloomberg (@business) November 9, 2023

La belle santé financière de Sony Interactive Entertainment

Pour le trimestre juillet-septembre, Sony Interactive Entertainment a réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros pour 302,7 millions d’euros de bénéfice opérationnel grâce aux ventes de PS5 et de contenus tiers. Les nouveaux records de l’activité PlayStation permettent au constructeur nippon de rehausser son objectif annuel en passant d’un chiffre d’affaires de 26,1 à 27,3 milliards d’euros. A noter que le profit annuel vise toujours les 1,69 milliard d’euros dans la mesure où les nouveautés first-party des PlayStation Studios vont sortir avec du retard.

46,6 millions de PS5 vendues

67,6 millions de jeux tiers vendus contre 62,5 millions l’an dernier

4,7 millions de jeux PlayStation Studios vendus contre 6,6 millions l’an dernier

Le physique ne représente que 4% des revenus contrairement aux contenus numériques qui ne cessent d’augmenter

5 millions de ventes en 11 jours pour Spider-Man 2

107 millions d’utilisateurs actifs

Plus de 40% des joueurs sont désormais sur PS5

Le temps de jeu a augmenté de 4% par rapport à l’an dernier

Six jeux-services attendus d’ici mars 2025 au lieu de douze