Sony Interactive Entertainment : Jim Ryan va prendre sa retraite

Jim Ryan a pris la décision de prendre sa retraite en mars 2024 après près de trente ans passés chez Sony et PlayStation.

Pour compenser le futur départ de Jim Ryan de Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, président, directeur de l’exploitation et directeur financier de Sony Group Corporation, assumera le rôle de président de SIE à partir d’octobre prochain. À compter du 1er avril 2024, Totoki-san sera nommé PDG par intérim de SIE, tout en conservant ses fonctions actuelles au sein de Sony Group Corporation. Ce dernier travaillera en étroite collaboration avec le CEO de Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, ainsi que l’équipe de direction de SIE dans le but de définir le prochain chapitre de l’avenir de PlayStation, mais également nommer le nouveau PDG de SIE.

Jim Ryan thanks the PlayStation community as he announces his plans to retire from Sony Interactive Entertainment in March 2024: https://t.co/FFarEpedBh — PlayStation (@PlayStation) September 27, 2023

Jim Ryan, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

J’ai eu la chance de faire un travail que j’aime dans une entreprise très spéciale, de travailler avec des gens formidables et des partenaires incroyables. Mais il m’est de plus en plus difficile de concilier la vie en Europe et le travail en Amérique du Nord. Je partirai en ayant eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de vies à travers le monde ; PlayStation fera toujours partie de ma vie, et je me sens plus optimiste que jamais quant à l’avenir de la société. Je tiens à remercier Kenichiro Yoshida pour la confiance qu’il m’a accordée et pour avoir été un leader incroyablement sensible et encourageant.

Le début d’une nouvelle ère chez Sony Interactive Entertainment

Kenichiro Yoshida a ajouté :

Jim Ryan a été un leader inspirant tout au long de sa carrière chez nous, mais jamais autant qu’en supervisant le lancement de la PS5 au beau milieu de la pandémie mondiale de COVID. Cet exploit extraordinaire réalisé par toute l’équipe de SIE a été constamment consolidé et la PS5 est en passe de devenir la console la plus rentable de SIE à ce jour. Je suis immensément reconnaissant envers Jim Ryan pour tout ce qu’il a accompli. En respectant la décision de Jim Ryan de terminer sa longue carrière chez Sony, je dois prendre une décision importante concernant sa succession, compte tenu de l’importance de l’activité Game & Network Services. Nous avons discuté de manière intensive et avons établi une nouvelle structure de gestion. Notre objectif est de poursuivre l’évolution et la croissance du groupe Sony en apportant encore plus de succès à l’activité Game & Network Services.

Hiroki Totoki a indiqué :

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Jim Ryan pour ses accomplissements et contributions exceptionnels au cours de ses 30 ans de carrière chez Sony, dont le grand succès du lancement de la PS5. L’activité PlayStation, gérée par Sony Interactive Entertainment, est un élément essentiel de l’ensemble du portefeuille d’activités de Sony Group Corporation. Je travaillerai en étroite collaboration avec Jim Ryan et l’équipe de direction pour assurer la poursuite de notre succès et de notre croissance. Je suis également impatient de créer l’avenir passionnant de PlayStation et de l’industrie vidéoludique avec tous les employés de SIE et ses partenaires commerciaux.