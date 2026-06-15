The Big Bang Theory : son meilleur spin-off reste bloqué pour l’instant

L’univers de The Big Bang Theory continue de s’étendre, mais un spin-off autour de Paige, personnage clé de Young Sheldon, ne peut pas voir le jour tout de suite.

En bref Paige reste le meilleur spin-off possible

McKenna Grace est trop occupée actuellement

Le projet peut revenir plus tard

La franchise The Big Bang Theory continue d’avancer. Mais son prolongement le plus évident, lui, est à l’arrêt.

Depuis la fin de la série mère en 2019, Chuck Lorre et ses partenaires n’ont pas lâché l’affaire. Young Sheldon a prolongé la marque avec succès, Georgie et Mandy’s First Marriage prend le relais sur la télévision américaine, et Stuart Fails to Save the Universe doit encore élargir l’ensemble sur HBO Max. Cette nouvelle série ira franchement du côté de la science-fiction, avec Stuart Bloom lancé à travers le multivers pour sauver la réalité. Ambitieux, oui. Et un peu à part dans cet univers, quand même.

Une franchise qui avance, mais pas là où on l’attend

Ce mouvement dit une chose simple, The Big Bang Theory a encore du carburant. Sauf que la meilleure suite possible n’est ni la plus spectaculaire, ni la plus facile à vendre. Elle s’appelle Paige.

Introduite dans la saison 2 de Young Sheldon, elle n’apparaissait que par touches. Pas mal de séries s’arrêtent là avec ce genre de personnage. Celle-ci, non. Elle lui a construit un vrai parcours, lisible, distinct de celui de Sheldon.

Pourquoi Paige reste la piste la plus forte

Au départ, Paige sert de miroir. Comme Sheldon, c’est une enfant prodige au Texas. Mais la comparaison s’arrête vite. Elle est plus à l’aise socialement, plus stable, plus fine émotionnellement aussi. Et c’est précisément ce qui rend sa chute intéressante.

Le divorce de ses parents fait dérailler sa trajectoire. Elle devient rebelle, finit par rejeter l’école, puis disparaît de la série sur une note franchement inquiétante, après un road trip dangereux vers la Floride avec Missy, interrompu par la police. Résultat ? Une histoire incomplète, et une vraie frustration narrative.

Le plus frappant, c’est que Young Sheldon a bien refermé d’autres arcs, au moins partiellement. Pour Paige, rien de net. On ne sait pas si elle s’est reconstruite, ni si elle a continué à se perdre. Pour une suite, c’est une rampe de lancement idéale.

Ce qui bloque aujourd’hui

Le problème n’est pas créatif. Il est très concret. McKenna Grace, qui incarne Paige, travaille actuellement sur la série Scooby-Doo de Netflix, où elle joue Daphne.

Et un premier rôle dans une série, ce n’est pas un passage éclair. C’est un engagement long, potentiellement sur plusieurs années. Si cette adaptation live action fonctionne, elle occupera l’essentiel de son agenda. Dans ces conditions, porter en parallèle une autre série, même sur le streaming, devient compliqué, voire impossible.

Une idée mise en pause, pas enterrée

Bon, tout ça ne veut pas dire que le projet est mort pour de bon. La franchise pourrait raconter Paige juste après Young Sheldon, ou la retrouver adulte dans une version plus proche de The Big Bang Theory. Et s’il faut attendre, il reste une porte de sortie assez propre, une intrigue contemporaine enrichie de flashbacks.

C’est peut-être ça, le plus intéressant. Dans un univers qui teste désormais le multivers, son meilleur pari reste peut-être une histoire beaucoup plus simple, celle d’un personnage laissé en suspens, et que la franchise n’a toujours pas vraiment fini d’explorer.