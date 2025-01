Pourquoi John Sturgis de Young Sheldon est absent dans The Big Bang Theory ?

Pourquoi le personnage de John Sturgis, présent dans Young Sheldon, n'apparaît pas dans la série The Big Bang Theory ?

Tl;dr « The Big Bang Theory » a duré 12 saisons réussies.

Paige Swanson et le Dr. John Sturgis de « Young Sheldon » n’apparaissent pas dans « The Big Bang Theory ».

Le créateur de « Big Bang Theory » regrette d’avoir tué George Cooper.

L’omission de personnages clés de « Young Sheldon » dans « The Big Bang Theory »

Dans le monde de la comédie télévisée, peu de séries ont eu autant de succès que « The Big Bang Theory ». Pendant ses douze saisons, le sitcom a introduit plusieurs personnages issus de la vie de Sheldon Cooper, joué par Jim Parsons. Cependant, certains personnages qui ont eu un impact sur Sheldon ne sont pas reconnus dans le sitcom.

Les personnages oubliés

Parmi eux, Paige Swanson, interprétée par McKenna Grace, et le Dr. John Sturgis, joué par Wallace Shawn, tous deux de « Young Sheldon ». Malgré leur rôle notable dans les années de formation de Sheldon, ces personnages n’apparaissent pas dans « The Big Bang Theory ».

Le discours de Sheldon

Le discours prononcé par Sheldon lors de la remise de son Prix Nobel dans le final de « The Big Bang Theory » est un moment émotionnel. Il remercie la plupart des personnes importantes de sa vie pour leur soutien, marquant une rare expression de gratitude de la part du personnage. Cependant, Sheldon n’évoque pas le Dr. Sturgis lors de son grand discours, malgré l’influence qu’il a eue sur son enfance et son développement scientifique.

La perte de respect pour le Dr. John Sturgis

Il se trouve qu’une scène de « Young Sheldon » suggère que le jeune génie n’a pas tant de respect pour le Dr. Sturgis. Sheldon, « très centré sur lui-même tout au long de « The Big Bang Theory », a souvent eu des désaccords avec son mentor. Par exemple, dans l’épisode « Little Green Men and a Fella’s Marriage Proposal » de la saison 6 de « Young Sheldon », ils se disputent sur la notion de vie extraterrestre.

Un choix délibéré du créateur ?

Chuck Lorre, le créateur de « Big Bang Theory », a exprimé des regrets sur certains choix, notamment celui d’avoir tué le personnage de George Cooper. Cela a eu pour conséquence que « Young Sheldon » était lié à des idées introduites dans sa série mère. Ainsi, il est tout à fait possible que les créateurs du spin-off aient souhaité éviter davantage d’éléments de croisement indésirables entre les deux séries.