Comment Young Sheldon a modifié un point de l’intrigue controversé de The Big Bang Theory

Comment le personnage de Young Sheldon a modifié un élément de l'intrigue controversé issu de la série The Big Bang Theory.

Tl;dr « Young Sheldon » diffère fortement de « The Big Bang Theory ».

Le personnage de George Cooper, père de Sheldon, a été modifié dans le préquel.

La modification du personnage de George a divisé les fans.

Le préquel « Young Sheldon » : une nouvelle perspective sur les personnages

Dans le monde des séries télévisées, il est parfois difficile de concilier un spin-off avec la série originale. C’est le cas de « Young Sheldon », le préquel de la populaire série « The Big Bang Theory ». Les deux séries présentent des différences significatives, notamment en termes de format, de ton et de développement des personnages, rendant le passage de l’une à l’autre pour les fans parfois déroutant.

Le plus grand changement concerne le personnage de George Cooper Sr., le père de Sheldon. Dans « The Big Bang Theory », Sheldon (Jim Parsons) parle toujours négativement de son père, le décrivant comme un alcoolique abusif et un adultère. Cependant, dans « Young Sheldon », George Sr., joué par Lance Barber, est dépeint comme un père qui fait de son mieux pour comprendre son fils et être un bon mari.

Le passé revisité de George Sr.

La vérité sur le passé de George Sr. est révélée dans la saison 7 de « Young Sheldon ». Il s’avère que George Sr. n’a jamais trompé sa femme. Ce qui avait été interprété par Sheldon comme une infidélité était en réalité un jeu de rôle entre George et sa femme Mary (Zoe Perry). Cette révélation est un éclairage nouveau sur le personnage de George Sr., qui dans « The Big Bang Theory », était plutôt vu comme le « méchant » de l’histoire.

Une décision qui divise les fans

Cette modification de l’histoire de George Sr. a suscité des réactions mitigées parmi les fans de « The Big Bang Theory ». Certains ont apprécié cette nouvelle interprétation du personnage, tandis que d’autres ont estimé que cela dénaturait le personnage tel qu’il avait été présenté à l’origine. Cependant, cette décision a permis d’explorer une facette plus complexe de la relation entre Sheldon et son père, et a offert une réflexion intéressante sur la nature de la mémoire et la façon dont nous sommes tous des narrateurs peu fiables de nos propres histoires.

Au final, malgré ces divergences d’opinion, « Young Sheldon » a réussi à captiver son public en offrant une perspective plus approfondie sur les personnages que nous avons connus et aimés dans « The Big Bang Theory ».