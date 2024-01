Pourquoi la sitcom The Big Bang Theory a-t-elle pris fin ?

Malgré sa popularité indéniable, The Big Bang Theory de CBS s'est arrêtée après 12 saisons et 279 épisodes.

Tl;dr CBS a commandé douze saisons pour The Big Bang Theory entre 2007 et 2019.

Le départ de Jim Parsons a précipité la fin de The Big Bang Theory.

Le spin-off Young Sheldon a continué l’histoire après la fin de la sitcom.

Depuis la fin de The Big Bang Theory, les acteurs ont poursuivi leur carrière avec succès dans d’autres projets.

The Big Bang Theory : une fin après douze saisons

Après douze saisons diffusées entre septembre 2007 et mai 2019, la série à succès The Big Bang Theory a tiré sa révérence, laissant les spectateurs et les acteurs eux-mêmes dans l’étonnement. La série, malgré un accueil tiède lors de ses premières saisons, a su trouver son public et s’est hissée au rang de comédie la plus regardée à la télévision, remportant de nombreux prix au passage.

La sitcom The Big Bang Theory suit les aventures d’un groupe de geeks, composé de Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Howard (Simon Helberg), et Rajesh (Kunal Nayyar), ainsi que leurs amies Penny (Kaley Cuoco), Bernadette (Melissa Rauch) et Amy (Mayim Bialik). Leur quotidien, entre carrières, relations amoureuses et différences de personnalités, a su captiver les téléspectateurs pendant plus d’une décennie.

Jim Parsons, une absence déterminante

Mais la série n’a pas été annulée. En effet, la décision de mettre fin à The Big Bang Theory a été principalement influencée par le choix de Jim Parsons de ne pas renouveler son contrat. Malgré l’amour qu’il portait à son personnage de Sheldon Cooper, l’acteur souhaitait se consacrer à d’autres projets et faire une pause après le décès de son chien.

Des sentiments partagés au sein de la distribution

Si certains acteurs, comme Johnny Galecki, étaient à l’aise avec l’idée de terminer The Big Bang Theory après douze saisons, d’autres, comme Kaley Cuoco, étaient sous le choc à l’annonce de la fin de la série. Mayim Bialik a pour sa part indiqué que la décision n’avait pas été simple et qu’il y avait “beaucoup de facteurs que le public ne connaît pas”.

Young Sheldon, le succès se poursuit

Malgré la fin de The Big Bang Theory, l’histoire a continué avec le spin-off Young Sheldon, qui raconte la jeunesse de Sheldon Cooper. La série a connu un grand succès et prévoit de conclure après sa septième saison.