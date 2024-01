Young Sheldon : la saison 7 résout enfin la plus ancienne incohérence de The Big Bang Theory

La septième saison de Young Sheldon est en train de résoudre une ancienne intrigue de The Big Bang Theory, mais cela se fait au détriment de la narration du spin-off préquelle.

Tl;dr La saison 7 de Young Sheldon corrige un ancien problème de l’intrigue de The Big Bang Theory.

Malgré des incohérences, les deux séries sont censées exister dans le même univers.

La saison 7 de Young Sheldon présente un Sheldon plus proche du personnage de The Big Bang Theory.

La transformation de Sheldon peut nuire à l’intrigue de Young Sheldon.

Une correction d’intrigue longtemps attendue

La septième saison de Young Sheldon apporte enfin une solution à un vieil écueil de l’intrigue de The Big Bang Theory. Présentée à l’origine comme l’histoire des origines de Sheldon, Young Sheldon a bénéficié d’un lancement plus facile que d’autres comédies grâce à son lien avec l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps. Malgré l’affirmation que les deux séries coexistent dans le même univers, de nombreuses incohérences d’intrigue ont été relevées.

Une transformation controversée

Au fil du temps, Young Sheldon a commencé à s’éloigner de The Big Bang Theory pour devenir une véritable comédie familiale. Cette évolution a été bien accueillie, la sixième saison atteignant des records d’audience. Cependant, la septième saison se termine en accord avec le départ imminent de Sheldon de Medford, au Texas, ce qui implique de résoudre un problème majeur qui a persisté depuis le lancement de la série en 2017.

Un Sheldon plus proche de The Big Bang Theory

Le premier trailer de la saison 7 de Young Sheldon révèle la visite de Sheldon et Mary en Allemagne. Une situation qui aurait dû être amusante se transforme en un drame sur la nécessité de rentrer aider la famille après la tornade de Medford. Sheldon semble privilégier ses désirs aux besoins des autres, une attitude qui rappelle celle du personnage dans The Big Bang Theory.

Une évolution de personnage controversée

Malgré le talent de Iain Armitage, le Sheldon de Young Sheldon a toujours été différent de celui de The Big Bang Theory. Plus sensible et sociable, il comprend même le sarcasme, ce qui n’est pas le cas du Sheldon adulte. Aujourd’hui, Young Sheldon semble transformer son personnage principal en un garnement insupportable, ressemblant ainsi davantage au Sheldon de The Big Bang Theory que nous connaissons.