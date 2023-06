Superman : Legacy, les remplaçants de Henry Cavill et Amy Adams sont conus

Les nouveaux Clark Kent et Lois Lane de DC Studios pour Superman : Legacy seront David Corenswet et Rachel Brosnahan.

La première partie du processus de casting de Superman : Legacy a duré plusieurs des mois car les pontes de DC Studios voulaient mener une recherche approfondie pour trouver les nouveaux protagonistes de ce nouvel opus. Les deux rôles étant désormais attribués aux comédiens David Corenswet et Rachel Brosnahan, James Gunn va maintenant se pencher sur le rôle de Lex Luthor, l’ennemi juré de Superman, ainsi que sur d’autres personnages secondaires tels que Jimmy Olsen, l’ami de Kent.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

Pour David Corenswet, Superman : Legacy marquera son premier grand rôle dans un grand film de studio, après avoir joué dans des projets tels que Pearl, The Politician et We Own This City. Quant à Rachel Brosnahan, elle sort de la dernière saison de la série télévisée The Marvelous Mrs. Maisel sur Amazon Prime Video, qui a marqué sa carrière et lui a valu un certain nombre de récompenses, dont un Emmy Award.

Un retour de Superman en 2025

La sortie mondiale de Superman : Legacy est programmée pour le 11 juillet 2025. James Gunn (Guardian of the Galaxy, The Suicide Squad, Peacemaker) réalise le film pour DC Studios et Warner Bros à partir de son propre scénario basé sur les personnages DC Comics créés par Jerry Siegel et Joe Shuster.