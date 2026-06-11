Stranger Things ferme un chapitre, et Netflix prépare déjà la suite

La pièce liée à l’univers de Stranger Things va quitter Londres puis Broadway. Un détail de calendrier qui pointe vers une arrivée rapide sur Netflix.

En bref La pièce s’arrêtera fin 2026 et début 2027

Une version filmée pour Netflix est déjà prévue

Ce récit pèse lourd dans l’arc de Vecna

La vraie info est peut-être là. Stranger Things: The First Shadow va s’arrêter le 27 décembre 2026 au Phoenix Theatre de Londres, puis le 3 janvier 2027 au Marquis Theatre de New York. Et ce simple calendrier ressemble beaucoup à un compte à rebours avant son arrivée sur Netflix.

Une fermeture qui change le calendrier

Depuis fin décembre 2023, la pièce occupait une place un peu à part dans l’univers Stranger Things. Écrite par Kate Trefry, aussi scénariste et coproductrice exécutive de la série, et mise en scène par Stephen Daldry avec Justin Martin, elle aura tenu trois ans dans le West End et un peu moins de deux ans à Broadway.

Ce n’est pas anodin. Une production scénique qui s’achève, c’est aussi un objet narratif qui devient plus simple à repackager pour le streaming. Dans le cas présent, le lien avec Netflix est encore plus direct.

Pourquoi cette pièce compte vraiment dans l’histoire

On pourrait voir The First Shadow comme un bonus pour fans. Ce serait une erreur. La pièce raconte le passé de Henry Creel, le garçon qui entre en contact avec l’Upside Down, est corrompu par le Mind Flayer et devient ensuite Vecna.

Elle détaille aussi la manière dont il traverse les réalités, le rôle du Hawkins Lab, et une enquête plus sombre menée par de jeunes versions de Joyce Byers et James « Hop » Hopper Jr. autour des premiers meurtres d’animaux liés à Henry. Le récit se termine quand il est emmené au Hawkins Lab, où commence sa vie sous l’identité de 001.

Bref, on n’est pas sur une parenthèse décorative.

Netflix a déjà préparé l’étape d’après

Plus tôt cette année, il a été confirmé que Netflix comptait suspendre une semaine de représentations pour filmer la pièce comme un programme télévisé. Le modèle évoqué est clair, une captation pensée comme un événement, un peu dans la logique de ce que Disney avait fait avec Hamilton.

Du coup, la suite paraît assez lisible. Maintenant que la fin de l’exploitation est datée, une diffusion du film de scène juste après devient très crédible. Le scénario le plus logique pointe vers un lancement début 2027, avec même la possibilité d’une mise en ligne plus rapide pour accompagner l’anniversaire de la fin de la série principale, attendue au Jour de l’An 2026.

Succès public, zone grise sur l’accueil réel

Les créateurs Matt Duffer et Ross Duffer ont salué le projet dans un communiqué, expliquant que lorsque Stephen Daldry leur avait proposé une pièce Stranger Things, ils avaient été surpris qu’il veuille la faire et qu’il pense l’idée viable. Ils ajoutaient, en français, « et bon sang, ça a marché ».

Sur scène, les retours ont été très bons. Mais l’intégration de ses événements dans la saison finale a aussi déclenché pas mal de critiques sur la continuité, notamment autour de Joyce, de Hop et de leur lien supposé avec Henry Creel. Netflix avance 1,6 million de billets vendus sur les deux villes, même si des observateurs ont noté une baisse des achats et de la fréquentation après la fin de la série. C’est là que ça devient intéressant, la franchise finit à l’écran, mais son après-vie, elle, commence à peine.