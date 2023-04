Netflix prépare un spin-off animé à Stranger Things. Les frères Duffer et Shawn Levy sont impliqués dans le projet.

L’univers de Stranger Things ne cesse de s’étendre. Netflix a en effet annoncé tout récemment une série d’animation basée sur l’une de ses licences les plus populaires actuellement. La société de streaming n’a pas révélé beaucoup de détails concernant ce nouveau projet de série dérivée, mais le créateur de Glitch Techs et Fanboy & Chum Chum, Eric Robles, et Flying Bark Productions seront à l’œuvre sur cette série. Les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, et le producteur de la série originale, Shawn Levy, sont aussi impliqués.

Netflix prépare un spin-off animé à Stranger Things

“Nous avons toujours rêvé d’un Stranger Things en version animation, dans la veine des cartoons avec lesquels nous avons grandis et que nous adorions tant. Voir ce rêve se réaliser est absolument palpitant”, déclaraient les frères Duffer à Variety dans un communiqué. “Nous ne pourrions être plus époustouflés par ce qu’Eric Robles et son équipe ont réalisé – les scripts et le travail artistique sont incroyables et nous sommes impatients d’en partager davantage avec vous ! L’aventure continue…”

La série originale avait été renouvelée pour une cinquième et ultime saison, mais cette série et la future série d’animation sont loin d’être les seuls projets dans l’univers de Stranger Things actuellement dans les tuyaux. Un jeu en réalité virtuelle doit arriver plus tard dans l’année, tandis qu’une pièce de théâtre préquelle doit être lancée à West End, à Londres, à la fin de l’année. Netflix avait par ailleurs aussi annoncé une série spin-off en live-action l’année dernière.

Les frères Duffer et Shawn Levy sont impliqués dans le projet

Les frères Duffer, quant à eux, sont aussi plutôt occupés. Outre les projets Stranger Things, ils travaillent sur une série en live-action Death Note – qui fera suite à un film en live-action qui était arrivé sur Netflix il y a plusieurs années – ainsi qu’une adaptation de The Talisman, un livre de Stephen King et Peter Straub.