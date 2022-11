Netlix confirme l’arrivée d’un jeu Stranger Things VR “fin 2023”

Stranger Things VR verra le jour fin 2023. Un jeu qui vous placera dans la peau de Vecna

Ce n’est un secret pour personne que Netflix veut une part de l’énorme gâteau que représente le marché du jeu vidéo. Le géant du streaming vidéo entend bien, pour ce faire, miser sur ses licences les populaires. Pour développer ses jeux, l’entreprise a déjà racheté plusieurs studios. Et l’on apprend qu’un nouveau jeu Stranger Things en réalité virtuelle “bientôt” verra le jour.

Stranger Things VR verra le jour fin 2023

Netflix et le développeur Tender Claws travaillent sur un jeu Stranger Things VR, pour la réalité virtuelle donc. Celui-ci devrait arriver à l’hiver 2023 sur les principales plateformes VR, comme l’ont annoncé les deux sociétés durant le Stranger Things Day 2022. Le jeu permettra de se mettre dans la peau du grand méchant de la saison 4, Vecna, lequel cherche à “se venger d’Eleven et Hawkins”, selon le communiqué de presse.

Un jeu qui vous placera dans la peau de Vecna

“Incarnez Vecna dans cette nouvelle aventure Stranger Things en réalité virtuelle”, peut-on lire dans la description de la vidéo. “Devenez l’explorateur de réalités inconnues à mesure que vous formerez l’esprit de la ruche et apprivoiserez le Void. Prenez le contrôles des esprits et faites apparaître des cauchemars dans votre quête de vengeance à l’encontre d’Eleven et Hawkins. Stranger Things VR est un jeu d’action/horreur psychologique développé par Tender Claws qui arrivera sur les principales plateformes VR à l’hiver 2023.”

Tender Claws a déjà développé plusieurs jeux pour la réalité virtuelle, dont Virtual Virtual Reality 1 et 2, ainsi que l'”animal virtuel mobile Tendar pour la réalité augmentée, ainsi les aventures immersives The Under Presents et Tempest“, selon la page “À propos” du site du studio. De son côté, Netflix a sorti plusieurs jeux autour de sa licence culte, dont Stranger Things : The VR Experience, ainsi que le jeu mobile et console Stranger Things 3 : The Game.