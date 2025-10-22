La conclusion de Stranger Things promet une première inédite dans l’histoire des séries Netflix

La série phénomène Stranger Things s’apprête à conclure son aventure sur Netflix avec un final inédit. Jamais la plateforme n’a proposé une telle conclusion, marquant ainsi un tournant historique pour ses productions originales et l’univers des séries.

Tl;dr Le final de « Stranger Things » sera diffusé au cinéma.

Accord inédit entre Netflix et AMC Theatres.

et AMC Theatres. Vers une nouvelle stratégie cinéma pour Netflix ?

Un virage historique pour Netflix ?

Une page semble se tourner pour Netflix. Longtemps réticente à l’idée de voir ses créations majeures projetées dans les salles obscures, la plateforme de streaming s’apprête à faire une exception de taille : la diffusion du final de la série culte Stranger Things au cinéma. Selon plusieurs sources concordantes relayées par le média spécialisé Puck, cet épisode conclusif s’offrirait même une sortie simultanée en salles et sur la plateforme, dès le soir du Nouvel An.

Des accords inédits avec AMC Theatres

Ce pas en avant n’est pas anodin. Il intervient après un rapprochement récent avec le géant des exploitants, AMC Theatres, jusque-là plutôt hostile à la présence de productions Netflix sur grand écran. La dynamique a toutefois changé récemment lors d’un deal autour du film « KPop Demon Hunters », projeté dans les cinémas AMC pour Halloween. Cette première collaboration aurait ouvert la voie à des discussions plus ambitieuses, notamment autour de l’événement que représentera la conclusion de Stranger Things. Les négociations seraient avancées ; il ne manquerait plus qu’une signature formelle.

L’impact pour Netflix et les créateurs

Si cette sortie marque une grande première pour une série originale du streamer, elle s’inscrit également dans une logique économique. Produire le cinquième chapitre de Stranger Things, qui culminerait à près de 60 millions de dollars par épisode (dont un final digne d’un long-métrage), représente un investissement colossal. S’ouvrir aux recettes du box-office pourrait ainsi devenir une stratégie payante pour amortir ces coûts, mais aussi fidéliser un public habitué à vivre ses grands rendez-vous collectivement.

La démarche revêt aussi une dimension symbolique, presque ironique, quand on sait que les frères Duffer — créateurs du show — ont choisi récemment de signer avec Paramount, motivés par leur désir affiché de concevoir des films pensés pour le grand écran.

De nombreuses questions en suspens

Reste à savoir si cette initiative restera isolée ou si elle inaugure un tournant durable dans la stratégie du géant du streaming. Plusieurs inconnues demeurent : l’exclusivité accordée à AMC sera-t-elle maintenue ? Le prix des billets suivra-t-il celui d’une séance classique ou visera-t-il l’exceptionnel ? Et surtout, assisterons-nous bientôt à un vrai rapprochement entre plateformes et exploitants traditionnels ?

Quoi qu’il en soit, les regards seront braqués sur ce final événementiel—prévu le 26 novembre 2025—qui pourrait bien redéfinir le rapport entre streaming et cinéma traditionnel.