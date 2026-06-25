Stranger Things remet sa fin sur la table, et ça peut piquer

Les scripts de la saison 5 arrivent en juillet. Un bonus pour les fans, mais aussi un risque très réel de relancer les critiques sur la fin.

Les scripts finaux sortent le 14 juillet

Ils peuvent relancer la polémique

Game of Thrones l’a déjà montré

Publier des scripts après la diffusion d’une série, c’est rarement neutre. On pense coulisses, bonus de fan, bel objet à poser sur une étagère. En réalité, ça peut aussi déplacer le sens d’une scène, casser une ambiguïté, ou rendre une fin encore plus contestée. C’est exactement le risque qui plane sur Stranger Things.

Un objet de collection qui peut changer la lecture

Le prochain ajout à cette collection arrive le 14 juillet. Netflix publiera Stranger Things: The Complete Scripts, Season 5, un volume qui rassemble les scripts de la dernière saison, avec une introduction signée Matt Duffer et Ross Duffer.

Sur le papier, l’idée est séduisante. Pour les gros fans, c’est la pièce qui manquait aux quatre livres déjà sortis. Et pour les autres aussi, d’ailleurs, lire un script n’a rien d’anecdotique. Ce genre de texte contient des descriptions, des intentions, des notes de jeu. Des détails que les acteurs utilisent pour nourrir une performance, mais que le public ne voit pas toujours à l’écran.

Résultat, une scène déjà connue peut prendre une autre couleur.

Pourquoi la fin de Stranger Things reste fragile

La saison 5 de Stranger Things, diffusée en trois parties fin 2025, n’a pas refermé le débat. Une partie du public a apprécié la conclusion de cette histoire étalée sur dix ans. Une autre a surtout retenu ses reproches, du peu de morts marquantes jusqu’aux contradictions autour de l’Upside Down.

Et il y a plus délicat encore. Certaines zones floues, comme le destin d’Eleven, laissent de la place à l’interprétation. Tant que seul l’écran parle, chacun peut projeter sa lecture. Un script, lui, fixe des intentions. Il peut éclairer. Il peut aussi refermer une porte que les fans préféraient laisser entrouverte.

Si ces pages ajoutent du contexte absent de la série, elles risquent de rendre certains choix plus confus, ou plus frustrants. Bref, le bonus collector peut vite devenir une pièce à conviction.

Le précédent Game of Thrones n’incite pas à l’optimisme

Le cas de Game of Thrones revient forcément dans la discussion. Après la diffusion de la saison 8 en 2019, HBO avait rendu ses scripts consultables à la Writers Guild Foundation Shavelson-Webb Library, à Los Angeles. Les fans s’y sont jetés, puis ont disséqué leurs trouvailles sur des sites comme Reddit.

Et ça n’a pas calmé les choses, loin de là. Un exemple a beaucoup circulé, celui de Drogon brûlant le Trône de Fer dans le final. Beaucoup y voyaient un geste symbolique. Le script, lui, ramenait l’action à une impulsion bien plus littérale, celle de vouloir brûler le monde. Pour une partie du public, cette précision a vidé la scène d’un sens plus riche et a ravivé la colère.

C’est là que la sortie de juillet devient intéressante. Pas seulement pour ce qu’elle dira de Stranger Things, mais pour ce qu’elle dira de cette nouvelle habitude du streaming, expliquer après coup ce que l’écran n’a pas réussi à régler tout seul.