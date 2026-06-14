Stranger Things saison 5 : un retour inattendu arrive en juillet

La série est finie, pas son univers. Un volume officiel consacré à la saison 5 sort le 14 juillet avec les scripts complets des huit épisodes.

En bref Les scripts de la saison 5 sortent le 14 juillet

Le livre couvre les huit épisodes

L’univers continue aussi en spin-off et en romans

Ce n’est pas un nouvel épisode. Mais pour les fans de Stranger Things, c’est probablement ce qui s’en approche le plus aujourd’hui. La sortie de Stranger Things: The Complete Scripts, Season 5 est confirmée pour le 14 juillet 2026, avec une promesse assez simple, et pas mal intéressante, accéder au texte complet de la dernière saison.

La saison 5 revient, mais sur papier

Le volume réunira les scripts complets des huit épisodes de la saison 5. Donc tout ce qu’on attend d’un vrai recueil de travail, les scènes, les dialogues et les indications liées aux personnages. Pas juste un bel objet pour étagère.

Il y aura aussi une introduction exclusive signée par les créateurs de la série, The Duffer Brothers. Pour un show aussi disséqué que Stranger Things, ce genre de publication compte, parce qu’il montre la mécanique interne du final, le rythme, les intentions, parfois même ce que la mise en scène finit par lisser.

Une franchise qui refuse de s’éteindre

La série principale s’est achevée plus tôt cette année après cinq saisons. Pourtant, l’univers continue de tourner. C’est presque la logique normale du streaming actuel, quand une marque culturelle pèse encore lourd, on la prolonge ailleurs.

Chez Netflix, il y a déjà Stranger Things: Tales From ’85, série animée située entre les saisons 2 et 3. Sa première saison a bien marché, et la saison 2 est attendue soit plus tard cette année, soit l’an prochain. Pour une éventuelle saison 3, rien n’est encore acté.

Livres, albums et coulisses, l’autre vie de Hawkins

Le livre de scripts de la saison 5 n’arrive pas seul. Il complète une gamme déjà large autour de Stranger Things, avec les volumes de scripts des saisons 1 à 5, mais aussi un livre d’art, un guide sur les coulisses, un livre de coloriage, un autre avec autocollants, et même un livre de cuisine.

Bon, tout ne se vaut pas dans ce genre d’extensions. Un cookbook amuse, un art book flatte l’œil. Les scripts, eux, ont un vrai intérêt pour celles et ceux qui veulent comprendre comment un final de série se construit, page après page.

Les romans qui étendent vraiment l’univers

Là où la franchise continue vraiment à raconter quelque chose, c’est dans les romans. Gwenda Bond remonte à l’été 1969 avec Suspicious Minds, centré sur les expériences du Dr Brenner à Hawkins et sur Terry Ives. Adam Christopher, lui, suit Jim Hopper dans Darkness on the Edge of Town, entre son départ de Hawkins, le Vietnam et son passage par New York.

Plus récent, Flight of Icarus de Caitlin Schneiderhan revient sur Eddie Munson, deux ans avant la saison 4, pendant sa terminale et le retour compliqué de son père, Al Munson. Et One Way or Another: A Nancy Wheeler Mystery, de la même autrice, suit Nancy Wheeler et Robin Buckley sur une affaire qui pourrait toucher à Vecna, sans que le lien avec l’Upside Down soit totalement clair.

Ce qui se joue ici dépasse le simple produit dérivé. Quand une série finit mais continue à publier ses coulisses, ses romans et ses spin-off, elle change de format. Elle ne vit plus par épisodes, elle vit par fragments.