Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 5 de Stranger Things

Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la saison 5 de la série phénomène Stranger Things.

Tl;dr La saison 5 de « Stranger Things » sortira sur Netflix en 2025.

La production de la saison 5 a débuté en août 2022 et a été interrompue pendant les grèves de 2023.

L’actrice de « Terminator », Linda Hamilton, rejoindra la distribution régulière de la série.

Préparez-vous pour la saison finale de « Stranger Things »

Les fans de « Stranger Things« attendent avec impatience la saison 5, prévue pour 2025 sur Netflix. Il s’est écoulé plus de deux ans depuis la sortie de la saison 4 en 2022, qui a introduit le personnage de Henry Creel, alias Vecna, le grand méchant de la série.

Une fin épique en perspective

La dernière aventure de la bande de Hawkins promet d’être un énorme chapitre final, qui devrait, espérons-le, résoudre une fois pour toutes les mystères de l’Upside Down. Les informations sur le spectacle sont gardées secrètes pour la plupart, mais à l’occasion du huitième anniversaire de la série, Netflix a finalement offert une mise à jour sur l’avancement de la saison 5 de « Stranger Things », confirmant que la série se terminera en beauté.

Un travail d’écriture interrompu

L’écriture de la saison 5 a commencé le 2 août 2022, presque exactement un mois après la sortie de la saison 4, volume 2. Cependant, la production a dû être suspendue pendant les grèves des scénaristes et des acteurs en 2023. Le travail a repris en janvier et, au 15 juillet, l’équipe était à mi-chemin du tournage. Le 20 décembre 2024, après plusieurs retards, l’équipe a annoncé sur les réseaux sociaux que la production était terminée et que la saison 5 de « Stranger Things » serait diffusée en 2025.

Un casting familier et de nouveaux visages

Le casting de la saison 5 de « Stranger Things » comprend presque tous les acteurs réguliers de la saison 4, parmi lesquels :

Millie Bobby Brown dans le rôle d’Eleven

dans le rôle d’Eleven Finn Wolfhard dans le rôle de Mike Wheeler

dans le rôle de Mike Wheeler Noah Schnapp dans le rôle de Will Byers

dans le rôle de Will Byers Et bien d’autres…

En plus de cette distribution habituelle, un nouveau visage rejoindra le casting pour leur dernier voyage dans l’Upside Down : Linda Hamilton, connue pour son rôle dans « Terminator ». Le rôle de Hamilton dans la série n’a pas encore été révélé, mais l’actrice a été confirmée pour apparaître dans plusieurs épisodes.

Alors que nous attendons toujours une bande-annonce officielle, Netflix nous a régalés d’un nouveau teaser montrant les titres de chacun des huit épisodes, nous donnant beaucoup de matière à spéculer. Alors, préparez-vous pour une saison finale épique de « Stranger Things » en 2025.