Stranger Things : Les indices cachés sur la fin de l’histoire

Tout ce que nous savons sur la saison 5 de Stranger Things: renouvellement, casting et conclusion de l'histoire !

Le dernier chapitre de Stranger Things

Après quatre saisons captivantes, Stranger Things s’apprête à clore son récit avec une cinquième et dernière saison. La série à succès des frères Duffer, qui a captivé le public depuis son lancement en 2016, s’apprête à mettre un point final à l’histoire d’Eleven, Will et de la ville de Hawkins.

Un dénouement très attendu

La fin de la saison 4 a laissé les héros face à une autre menace, ouvrant la voie à un dernier arc narratif que la saison 5 devrait conclure. Il est clair que Stranger Things saison 5 devra comporter un affrontement final d’épic proportions avant de tirer sa révérence.

Des indices sur la saison finale

En attendant la sortie du dernier chapitre, Netflix a dévoilé les titres des huit épisodes de la saison 5. Bien que ces titres ne révèlent pas grand-chose sur l’intrigue à venir, l’un d’entre eux, « The Vanishing of______ », a été partiellement censuré, laissant penser que le personnage concerné est déjà connu du public.

Un retour très attendu

Concernant le casting, bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, on s’attend à ce que la majorité, sinon la totalité, du casting principal revienne pour cette ultime saison. Même les acteurs dont les personnages sont décédés devraient probablement réapparaître à l’écran.