Steven Spielberg est un fan inconditionnel de la franchise Call of Duty

Amoureux du cinéma depuis toujours, Steven Spielberg nourrit également une passion pour les jeux vidéo, notamment pour la franchise Call of Duty de l'éditeur américain Activision. Son fils, Max Spielberg, a révélé que le réalisateur passe souvent du temps à jouer sur PC, ce qui témoigne de son intérêt marqué pour cet univers interactif et immersif.

Un réalisateur passionné de Call of Duty

Le maître du cinéma hollywoodien, Steven Spielberg, est un grand amateur de la série de jeux Call of Duty, selon une récente interview de son fils, Max Spielberg. Il semblerait que l’illustre réalisateur de Il faut sauver le soldat Ryan soit particulièrement attaché à cette franchise, préférant d’ailleurs le PC comme plateforme de jeu.

Une franchise de jeu qui ne cesse d’évoluer

Depuis sa première sortie en 2004, Call of Duty est devenu un pilier incontestable de l’univers des jeux vidéo. Malgré les débats incessants des joueurs sur les meilleurs titres de la série, Call of Duty n’a jamais déçu. Grâce à ses développeurs en rotation : Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer Games, chaque nouvel opus est un succès commercial. Les séries Black Ops et Modern Warfare restent les principales attractions de la franchise.

Le cinéma à la rencontre du gaming

L’intérêt de Spielberg pour Call of Duty et les jeux vidéo en général est logique. Après avoir réalisé Il faut sauver le soldat Ryan en 1998, Steven Spielberg a créé Medal of Honor avec DreamWorks Interactive et l’éditeur Electronic Arts. Pendant une courte période au début des années 2000, Medal of Honor et Call of Duty étaient en concurrence directe, avec finalement une victoire pour ce dernier. On ne peut également pas oublier Ready Player One. Le film de Spielberg en 2018 était presque une déclaration d’amour au médium du jeu vidéo, adaptant le roman éponyme d’Ernest Cline.

Black Ops 6, le nouveau chapitre de Call of Duty

Il ne reste plus longtemps avant la sortie du nouveau Call of Duty de 2024, Black Ops 6. Treyarch est de retour aux commandes, son dernier jeu de la franchise étant Call of Duty: Black Ops Cold War en 2020. Récemment, Activision a confirmé des changements pour le multijoueur de Black Ops 6 en se basant sur les retours de la version bêta, avec des modifications des dégâts des armes et de la logique d’apparition pour la prochaine sortie. Espérons que Call of Duty: Black Ops 6 propose une campagne cinématographique à la hauteur de ses prédécesseurs ; Steven Spielberg compte dessus.