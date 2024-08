Que devient le film Call of Duty ?

Annoncée depuis des années, l'adaptation cinématographique de la célèbre franchise vidéoludique Call of Duty a totalement disparu des radars.

Tl;dr En 2015, le film Call of Duty a été annoncé avec des ambitions élevées.

Depuis, le projet est en pause, sans avancées concrètes.

L’adaptation de Call of Duty en film pose des défis importants.

Le film Call of Duty est dans l’incertitude, mais il pourrait encore voir le jour.

Call of Duty en film : le rêve d’Activision

L’idée d’adapter Call of Duty au cinéma a été évoquée pour la première fois en 2015. Activision, le géant américain derrière la franchise, avait alors annoncé la création d’un studio dédié aux films, avec pour ambition de transposer l’univers de ses jeux vidéo sur grand écran. Le projet était ambitieux : il ne s’agissait pas seulement de créer un film, mais bien de bâtir un univers cinématographique à l’image du Marvel Cinematic Universe. En 2017, le réalisateur Stefano Sollima, connu pour son travail sur Sicario 2 et la série Gomorra, avait même été attaché au projet, ajoutant une touche d’excitation parmi les fans.

Un projet en stand-by

Cependant, depuis ces premières annonces, le projet semble avoir stagné. Les informations se font rares et les mises à jour encore plus. En 2020, Stefano Sollima a confirmé que le film Call of Duty était en « pause indéfinie ». Le réalisateur a expliqué que malgré un script solide et une vision claire, Activision était réticent à donner le feu vert, probablement en raison des performances mitigées des adaptations de jeux vidéo au cinéma et de l’évolution rapide de l’industrie du divertissement. La pandémie de COVID-19 a également joué un rôle dans ce ralentissement, perturbant de nombreux projets à Hollywood.

Les défis d’une adaptation complexe

Adapter un jeu vidéo aussi emblématique que Call of Duty sur le grand écran n’est pas une tâche facile. La franchise est connue pour son réalisme militaire, ses scénarios riches en action, et ses intrigues qui varient grandement d’un opus à l’autre. Un autre obstacle majeur est la difficulté de capturer l’essence du jeu tout en créant une histoire qui puisse se suffire à elle-même, et ce, dans un format de deux heures. De plus, le public des jeux vidéo est très exigeant et souvent critique envers les adaptations cinématographiques, ce qui met une pression supplémentaire sur les réalisateurs et les studios.

Un projet à réinventer ou à abandonner ?

Malgré les obstacles, tout espoir n’est pas perdu. La popularité persistante de Call of Duty et le succès croissant d’autres adaptations de jeux vidéo, comme Sonic the Hedgehog ou The Last of Us, pourraient redonner vie au projet. De plus, avec l’essor des plateformes de streaming, il est possible qu’une série ou un film Call of Duty trouve enfin son chemin vers le petit écran, offrant ainsi un format plus flexible pour développer les histoires complexes de l’univers du jeu.