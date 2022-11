Call of Duty : Modern Warfare 2, la plus grande sortie de l’année dans le domaine du divertissement

Activision annonce que Call of Duty : Modern Warfare 2 a réalisé le plus gros démarrage de l'histoire de la licence avec un chiffre d'affaires dépassant les 800 millions de dollars pour son week-end de lancement.

Disponible dans le monde entier sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC avec une expérience entièrement optimisée pour Battle.net, le nouvel épisode du célèbre FPS d’Activision se hisse officiellement en tête des plus grosses entrées au box-office mondial de 2022, surpassant notamment les succès commerciaux Top Gun : Maverick et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Avec plus de 800 millions de dollars de ventes dans le monde entier au cours des trois premiers jours de sa sortie (le 28 octobre dernier), Call of Duty : Modern Warfare 2 a également établi un nouveau record de week-end de lancement de la licence en devenant la première vente numérique de Call of Duty au cours de ses trois premiers jours.

Congratulations to @InfinityWard and @Activision on the biggest PlayStation Store launch EVER for a Call of Duty game (including preorders and day one sales). Call of Duty: Modern Warfare II is now available for PS4 and PS5! pic.twitter.com/CU9GG853DI — PlayStation (@PlayStation) October 31, 2022

Johanna Faries, directrice générale de la marque Call of Duty chez Activision, a déclaré :

Merci à tous les joueurs de Call of Duty d’avoir fait du lancement de Modern Warfare 2 un événement à inscrire dans le livre des records, ainsi que le meilleur lancement de divertissement de l’année. C’est un honneur et un privilège pour nous d’offrir un week-end de lancement aussi historique aux meilleurs fans du monde. Aussi incroyable que soit ce lancement, Call of Duty a encore beaucoup à offrir. Un niveau de soutien sans précédent pour l’univers Modern Warfare se profile à l’horizon et le lancement de Warzone 2.0 est tout proche. C’est une période incroyable pour la licence.

Call of Duty, la licence la plus vendue sur PlayStation

Dans un contexte où Sony et Microsoft se tirent dans les pattes devant l’autorité de la concurrence concernant l’acquisition d’Activision Blizzard, le marketing de l’éditeur américain met en avant son amour pour la marque PlayStation directement sur le dos de la jaquette de Call of Duty : Modern Warfare 2 en indiquant que la licence est la plus vendues sur les consoles du géant japonais. Et comme si ce n’était pas suffisant pour prouver que Call of Duty est loin d’être une licence comme les autres, Modern Warfare 2 a réalisé le meilleur démarrage de la licence sur le PlayStation Store, il fait donc mieux que le Modern Warfare de 2019.