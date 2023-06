Infinity Ward débarque à Barcelone chez Digital Legends

Digital Legends, une filiale d'Activision, ouvre ses portes à l'équipe espagnole du studio Infinity Ward.

Depuis de vastes locaux installés dans la ville de Barcelone, Infinity Ward et Digital Legends travailleront côte à côte sur leurs projets Call of Duty respectifs. Modern Warfare pour le premier et Call of Duty : Warzone Mobile pour le second. La création d’une équipe créative dédiée aux consoles AAA et aux PC en Espagne pour Call of Duty, ainsi que son expansion continue à travers l’Europe, sont le fruit d’un effort commun, y compris la croissance continue du studio Infinity Ward Poland basé à Cracovie, tandis que l’équipe Digital Legends a doublé ses effectifs depuis qu’elle a rejoint l’éditeur Activision, et continue de s’appuyer sur ses vingt années d’expérience mobile de haut niveau.

We’re excited to share that Infinity Ward is expanding and building a new team in Barcelona! 🇪🇸 Read more details here: https://t.co/kAru1q3Ra1 — Infinity Ward (@InfinityWard) June 28, 2023

Riccard Linde, directeur artistique et technologique chez Infinity Ward, a déclaré :

Nous mettons en place cette nouvelle équipe, qui s’appuiera sur l’incroyable talent présent en Espagne, pour se concentrer exclusivement sur la création de contenus artistiques modernes et à la pointe de la technologie pour la licence Call of Duty.

Peter McCabe, directeur de la production chez Infinity Ward, jouera également un rôle de premier plan au sein de la nouvelle équipe basée en Espagne, et a ajouté :

C’est une grande opportunité pour nous de développer des jeux et de collaborer avec différentes équipes. Nous remercions nos collègues de Digital Legends de nous accueillir et sommes impatients de nous mettre au travail.

Une collaboration entre Infinity Ward et Digital Legends pour Call of Duty

Infinity Ward et Digital Legends seront en mesure de partager les meilleures pratiques et les informations clés de la franchise de manière encore plus approfondie. Xavier Carrillo-Costa, directeur du studio Digital Legends, a indiqué :

Nous sommes ravis de travailler avec cette nouvelle équipe, mais nous nous réjouissons également de la pollinisation croisée des idées créatives et de la création d’actifs de pointe avec nos amis d’Infinity Ward.