Pourquoi Bill Clinton figure-t-il dans la campagne solo de Call of Duty: Black Ops 6 ?

Le choix d'inclure Bill Clinton dans Call of Duty: Black Ops 6 vise à authentifier le cadre temporel du jeu, en soulignant le rôle crucial des figures politiques des années 1990.

Comme les anciens opus de la franchise de l’éditeur américain Activision, Call of Duty: Black Ops 6 se distingue par la présence d’une figure historique, l’ancien président des Etats-Unis, Bill Clinton. Ce n’est pas la première fois que la série Call of Duty met en scène d’anciens présidents, mais l’utilisation de Bill Clinton s’inscrit dans une nouvelle approche qui met l’accent sur le contexte historique.

Black Ops 6 prolonge le récit de Black Ops Cold War jusque dans les années 1980, explorant les conséquences de la dissolution de l’Union soviétique et la complexité des affaires mondiales. Bill Clinton, président de 1993 à la fin des années 1990, a guidé les Etats-Unis à travers une période de changements mondiaux significatifs.

Call of Duty: Black Ops 6 présente une mission intitulée « Most Wanted« , qui se déroule lors d’un événement de campagne politique auquel assiste Bill Clinton. Ce dernier est présenté en tant que gouverneur, ce qui confirme que la scène se déroule alors que George H.W. Bush est encore au pouvoir.

L’étendue de la couverture de la campagne solo de Black Ops 6 reste à définir pour le moment. Le jeu pourrait se concentrer principalement sur l’administration H.W. Bush plutôt que sur les événements de l’ère Clinton. Cependant, aborder la politique américaine du début des années 1990 sans mentionner Bill Clinton serait surprenant.

On en pense quoi ?

Il est intéressant de voir comment Call of Duty: Black Ops 6 utilise des figures historiques pour ancrer son récit dans une réalité tangible. L’inclusion de Bill Clinton offre un nouvel éclairage sur la géopolitique des années 1990. Cependant, il reste à voir comment cette présence sera exploitée et si elle apportera une profondeur supplémentaire à l’histoire de Call of Duty: Black Ops 6.