Spotify offre aux abonnés Premium 15 heures d’écoute gratuite de livre audio

Spotify a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés Premium qui devrait plaire aux amateurs de lecture. Depuis aujourd’hui, les abonnés du Royaume-Uni et de l’Australie auront accès à une sélection de plus de 150 000 livres audio sans surcoût. Les abonnés américains pourront en profiter plus tard cette année. Aucun mot pour la France, pour l’heure. Si le catalogue est plutôt fourni, il y a une limitation : les abonnés n’auront que 15 heures d’écoute gratuite chaque mois. Les utilisateurs intéressés pourront écouter davantage en déboursant 11 $ pour 10 heures supplémentaires.

Cela fait du service de Spotify une option bien plus onéreuse qu’Audible, qui coûte 8 $ par mois et qui n’a aucune limite d’écoute. L’entreprise avait introduit les livres audio sur sa plateforme en septembre de l’année dernière. 300 000 titres étaient présents au catalogue et les utilisateurs pouvaient acheter directement dans le service. Spotify aurait pu ajouter les livres audio aux abonnements Premium, une manière de regrouper les utilisateurs et de leur faire consommer différents types de contenu au même endroit. Ce n’est finalement qu’une question de savoir si les utilisateurs seraient prêts à payer 11 $ pour une tranche de 10 heures supplémentaires après les 15 initiales. Cela peut sembler beaucoup pour certains, mais pour les plus assidus, c’est loin d’être suffisant.

“Nous pensons qu’offrir de la musique personnalisée, des podcasts et des livres audio sur une seule et même plateforme vous offre une solution plus aboutie pour vous connecter à vos artistes, créateurs et auteurs préférés, le tout dans un endroit unique”, explique Spotify dans son annonce.

Ceci étant dit, les utilisateurs peuvent toujours acheter les livres qu’ils souhaitent depuis le catalogue de Spotify. Autrement dit, il n’y a pas d’obligation d’acheter des heures supplémentaires si vous avez des livres précis en tête. Cette fonctionnalité arrive aussi avec l’option de marque-page automatique, ce qui permet de reprendre exactement là où vous êtes arrêté(e). De plus, si vous activez Spotify Sleep Timer, vous pouvez vous endormir avec votre livre du moment sans devoir revenir en arrière à votre réveil. À noter, il est aussi possible de télécharger les livres audio pour les écouter hors ligne.

Pour l’heure, cette nouveauté n’est qu’accessible qu’aux abonnés Premium de l’offre individuelle et aux responsables des comptes Famille ou Duo, mais Spotify indique que la disponibilité sera étendue prochainement. Espérons que la France y aura droit bientôt.