Spotify permet de transcrire ses podcasts pour que vous puissiez les lire. Une fonctionnalité qui devrait être fort utile dans bien des situations.

Une plateforme comme Spotify se doit d’évoluer en permanence si elle veut conserver ses utilisateurs, payants ou non, et en attirer de nouveaux. Cela se fait sur différents aspects, évidemment, mais le catalogue et les fonctionnalités restent assurément les points qui importent le plus aux utilisateurs. Une nouvelle fonctionnalité fait justement son apparition, une fonction qui devrait plaire à certains amateurs de podcasts.

Les transcriptions générées de manière automatique de podcasts sont l’une des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Spotify. L’application a annoncé cette nouveauté tout récemment, permettant aux utilisateurs de lire les transcriptions pendant que vous les écoutez, parce que, oui, cette transcription est même proposée en temps réel, synchronisée avec l’audio.

Outre la transcription des podcasts, Spotify a aussi annoncé la traduction vocale propulsée par l’intelligence artificielle dans différentes langues, des playlists partagées “Jam” pour écouter avec des amis en temps réel et une “daylist” qui évolue tout au long de la journée selon vos habitudes d’écoute. Ces nouvelles fonctionnalités ont été pensées et conçues pour rendre le contenu de Spotify plus accessible et plus engageant – d’autant plus important que votre attention a une valeur très importante pour l’app.

Une fonctionnalité qui devrait être fort utile dans bien des situations

Les transcriptions de podcasts seront disponibles aux utilisateurs gratuits et payants, dans le monde entier, dans les prochaines semaines et seront proposées sur “des millions d’épisodes”.

Si vous aimez lire, que vous n’avez pas de casques ou simplement que vous voulez être certain(e) de ne pas manquer le moindre mot, cette fonction pourrait être parfaite pour vous. Voici comment elle fonctionne. N’étant pas encore déployée, nous n’avons pas eu la chance de l’expérimenter, mais selon l’annonce de Spotify, c’est très simple. Lorsque vous écoutez un épisode de votre podcast préféré, faites défiler la vue En cours de lecture vers le bas, celle-ci affichera un aperçu de la transcription en pleine action. Tapotez sur le coin supérieur droit pour étendre la carte en plein écran. La fonctionnalité surlignera les mots pendant qu’ils sont lus, pour que vous puissiez écouter et lire en même temps.