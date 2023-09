Spotify : l'offre sans perte la plus premium pourrait notamment permettre de trier les playlists par "dansabilité". Mais quand cette offre Supremium verra-t-elle le jour ?

Depuis 2017, les rumeurs vont bon train quant à une offre HiFi chez Spotify, il y avait même eu une annonce annulée. Aujourd’hui, enfin, nous avons… davantage de rumeurs. Un utilisateur de Reddit a pu plonger dans le code de Spotify et il a découvert de possibles références à une offre Supremium – le nouveau nom de l’option HiFi de Spotify. Apparemment, celle-ci proposerait de la musique en Lossless 24 bits, et ce, selon l’entreprise, sans le moindre lag.

Outre toute l’incertitude qui règne autour de l’existence de cette offre, ce code fait aussi référence à plusieurs fonctionnalités plutôt intéressantes, dont la possibilité de trier les playlists par “dansabilité”. Cette option pour déterminer à quel point vous voulez danser pourrait être proposée en même temps que d’autres options comme le BPM et un ordre intelligent, lequel tenterait de créer une playlist idéale basée sur le tempo, notamment. D’autres options sont explorées, comme des transitions douces plutôt que ces quelques secondes de silence entre chaque morceau et le filtrage des playlists selon l’humeur ou le genre.

Il y a d’autres avantages liés à cette offre Supremium qui ont été découverts par cet utilisateur, comme l’utilisation de l’IA pour réaliser des playlists et une fonction intitulée Soundcheck qui analyse vos habitudes d’écoute et la musique qui est vraiment la vôtre, une sorte de mélange de Spotify Wrapped et des Daily Mixes. Cette offre pourrait aussi inclure pas moins de 30 heures de livres audio par mois, plutôt que de payer chaque livre de manière individuelle.

Mais quand cette offre Supremium verra-t-elle le jour ?

À l’heure actuelle, d’après le code de l’app, l’offre Supremium serait proposée à 20 $ par mois, sensiblement plus chère que ses offres Premium existantes : 6 $ par mois pour les étudiants, 11 $ par mois pour l’offre Personnelle, 15 $ pour la Duo et 17 $ par mois pour l’option Famille. Ce tarif pourrait encore changer, si cette offre devient réalité, évidemment, mais cela la placerait au niveau de l’offre HiFi Plus 24 bits de Tidal.