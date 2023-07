Tidal augmente le tarif de son offre de base HiFi. Une augmentation pour l'heure réservée aux États-Unis, mais qui devrait arriver en France.

Les temps sont durs pour tout le monde, ou presque. Dans le monde des services et produits numériques, cela se traduit notamment par une réduction des coûts au sein des entreprises et, pour les clients, par des augmentations de tarifs. Nouvel exemple aujourd’hui avec le service de streaming musical Tidal qui augmente le tarif de son offre HiFi.

Tidal augmente le tarif de son offre de base HiFi

Tidal suit les traces d’Apple Music, Deezer et Amazon Music en augmentant le prix de son offre de base HiFi. À compter du 1ᵉʳ août, le coût d’un abonnement personnel augmentera de 1 $, passant à 11 $ par mois aux États-Unis et l’offre familiale coûtera désormais 17 $, soit une augmentation de 2 $. Selon le magazine Billboard, les tarifs vont aussi augmenter dans d’autres pays.

Tidal a confirmé à Engadget que l’offre Tidal HiFi Plus n’est pas impactée par cette augmentation tarifaire. Toujours pour 20 $ par mois, les utilisateurs ont accès aux pistes Dolby Atmos Music, Sony 360 Audio et Master Quality Authenticated (MQA). L’offre gratuite reste, elle aussi, inchangée, tout comme les abonnements étudiant et militaire. Pour le moment tout du moins.

Une augmentation pour l’heure réservée aux États-Unis, mais qui devrait arriver en France

Ces derniers mois, plusieurs concurrents de Tidal ont augmenté leurs tarifs. Deezer et Apple Music étaient tous deux passés à 11 $ pour leur abonnement personnel à la fin de l’année 2022. Amazon Music avait suivi peu après, en février.

Spotify, de son côté, n’a pas changé son prix de 10 $ par mois pour l’offre personnelle aux États-Unis depuis 2011. Elle devrait cependant, semble-t-il, le faire dans les prochaines semaines ou mois, suite à des remarques récentes de son PDG, Daniel Ek. Des rumeurs suggéraient aussi que l’offre haute-fidélité très attendue de Spotify, qui devrait aussi inclure des livres audio, pourrait arriver cette année.