La fonctionnalité Live de Tidal est disponible à tous

Tidal lance officiellement sa fonction Live. Des options similaires à la concurrence, avec un inconvénient important.

Après une phase de test, la fonctionnalité DJ de Tidal est officiellement disponible. Désormais baptisée Live, cette option permet aux abonnés HiFi et HiFi Plus de partager ce qu’ils sont en train de jouer en temps réel avec les autres membres payants. Une fois la session démarrée, il suffit de partager le lien à celles et ceux à qui vous souhaitez faire écouter. Vous ne pouvez pas, malheureusement, faire vos propres mixes, mais ce genre de fonction est tout désigné si vous voulez organiser une session musicale virtuelle à plusieurs.

Comme vous pouvez vous en douter, Tidal utilise cette fonctionnalité pour promouvoir sa plateforme, évidemment, ainsi que les artistes. Des musiciens comme Alesso, Aluna et Diplo organisent des sessions Live aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne tandis que Tidal fera intervenir des spécialistes dans de nombreux genres tout au long de la semaine.

Live est disponible dès à présent sur Android et iOS et fonctionne avec plus de 100 millions de pistes. Les offres Tidal démarrent à 9,99 € par mois. Vous devrez cependant vous contenter de pistes en AAC traditionnel, malheureusement. Pour l’heure, les pistes en qualité plus élevée ne sont pas disponibles. Vous ne pourrez aussi écouter les artistes que du pays dans lequel vous vous êtes abonné(e). Impossible, par exemple, d’écouter une session d’un musicien allemand depuis la France, pour le dire autrement.

Des options similaires à la concurrence, avec un inconvénient important

L’une dans l’autre, toutes ces possibilités sont assez similaires à ce que proposent des services concurrents, selon ce que vous recherchez. Les Sessions de Groupe de Spotify permettent à tous les participants de contrôler la lecture. Amazon Amp, de son côté, est davantage un outil d’émission radio orientée sur la musique et vous n’avez pas la garantie d’avoir toutes les pistes que vous voudriez partager. L’approche de Tidal est simple, mais elle pourrait être parfaite si vous voulez jouer les DJ sans la pression de devoir vous exprimer.

L’inconvénient, comme expliqué plus haut, c’est que tous les participants doivent être abonnés. Vous devrez donc convaincre vos amis de laisser leur compte Spotify, Apple Music ou autre pour profiter pleinement de Live, et il n’y a aucune garantie qu’ils soient prêts à abandonner un service qu’ils utilisent quotidiennement souvent depuis longtemps.