Voici à quoi pourrait ressembler le tant attendu nouveau casque sans fil Sonos

Un casque attendu de Sonos fait sensation

Mes chers lecteurs, une nouvelle qui a fait grand bruit nous est parvenue. Les casques de Sonos, sur lesquels ont beaucoup spéculé, verront finalement la lumière du jour en juin. Les retards engendrés par un problème de logiciel, comme l’avait mentionné Bloomberg, sont maintenant passés.

Le Ace de Sonos révélé en avance

Schuurman, un revendeur néerlandais autorisé par Sonos, semble avoir mis la charrue avant les bœufs. Il a publié des informations et des images de ces casques avant l’heure. Un utilisateur de Reddit a découvert ces informations cruciales, qui nous révèlent que le casque sans fil portera fièrement le nom de Sonos Ace.

Selon les images, le package Ace viendra avec :

Les casques eux-mêmes,

Des câbles,

Un étui de transport.

Détails croustillants sur le Sonos Ace

Il semblerait aussi qu’il soit équipé de boutons et d’un interrupteur sur les parties oreillettes du casque. “La qualité des images n’est pas la meilleure, ce qui nous empêche de juger du caractère premium du modèle” déclare un internaute. Cependant, le produit promet d’être un casque supra-auriculaire. Quant au prix, Schuurman l’a listé à 403,58 € ce qui est assez proche du prix de 449 € évoqué précédemment par Bloomberg.

Un renouveau pour Sonos

Comme l’avait souligné la presse à l’époque, le PDG de Sonos, Patrick Spence, espère que cette nouvelle catégorie de produit aidera à stimuler la croissance de l’entreprise connue pour ses enceintes et barres de son. De plus, Sonos envisage la sortie d’un modèle intra-auriculaire pour rivaliser avec les AirPods d’Apple et d’autres produits similaires. Ainsi, Sonos pourrait revenir sur le devant de la scène après des années de ventes en demi-teinte.