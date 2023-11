Sonos pourrait se lancer dans les casques audio l’année prochaine

La société se prépare activement pour une année 2024 bien remplie. Quelles pourraient être les grandes lignes de cette effervescence à venir ?

Tl;dr Sonos, traditionnellement fabricant de haut-parleurs, diversifie son activité.

Des casques d’écoute, des écouteurs et un décodeur TV seront produits en 2024.

Les casques d’écoute pourraient coûter plus de 400 dollars.

La société continuera à produire de nouveaux modèles de haut-parleurs.

Sonos se diversifie

Ayant fait sa réputation en produisant des enceintes de qualité, l’américain Sonos a décidé de diversifier son activité. Selon les informations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, l’entreprise serait en plein développement de plusieurs produits innovants.

De nouveaux produits pour 2024

Sonos ambitionne d’entrer dans le monde des casques audio dès 2024. Ces informations corroboreraient les déclarations récentes du PDG de la société, Patrick Spence, qui annonçait l’entrée de Sonos dans une nouvelle catégorie de produits.

Les détails du futur casque d’écoute

D’après Mark Gurman, ce casque pourrait être commercialisé au tarif de “plus de 400 dollars” et être disponible dès le mois d’avril. Il serait doté de l’assistant vocal de la marque et pourrait également se synchroniser avec d’autres produits Sonos.

De plus, Sonos travaillerait également sur la conception d’une paire d’écouteurs intra-auriculaires et d’un décodeur TV qui pourrait être lancé en 2024 ou 2025. Cette nouvelle diversification devrait permettre à Sonos de compléter son offre actuelle et de stimuler immédiatement ses revenus, selon le PDG de l’entreprise.

La production de haut-parleurs se poursuit

Cependant, Sonos continuera de proposer de nouveaux modèles de haut-parleurs, dont une nouvelle version de son enceinte portable Roam ainsi qu’un nouveau modèle de barre de son.