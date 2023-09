Spotify : la dernière fonctionnalité Jam permet de collaborer sur des playlists. Une expérience participative très intéressante.

Spotify déploie une nouvelle fonctionnalité baptisée Jam, qui donnent aux amis un moyen de créer une seule playlist sur le service et de l’écouter ensemble en temps réel. Les participants d’une session Jam peuvent ajouter des chansons dans une liste partagée à laquelle ils peuvent accéder qu’ils soient dans la même pièce ou aux quatre coins du globe. Le géant du streaming déploie la fonctionnalité aux abonnés gratuits comme Premium, mais seuls ces derniers pourront démarrer une session et inviter à participer.

Les utilisateurs Premium peuvent lancer une expérience d’écoute en sélectionnant une chanson ou une playlist, puis en tapotant sur l’icône en forme de haut-parleur en bas de leur écran ou via le menu avec les trois petits points en haut. De là, ils peuvent sélectionner “Démarrer une Jam”. Les utilisateurs sur le même réseau Wi-Fi seront automatiquement invités à rejoindre et à contribuer à la session dès qu’ils ouvrent l’app Spotify. Les créateurs peuvent aussi inviter des utilisateurs où qu’ils soient en partageant un QR Code ou en tapotant sur partager pour publier un lien.

Si Jam a été pensé et conçu comme une expérience collaborative où les participants peuvent ajouter de la musique à des playlists, les organisateurs peuvent modifier l’ordre des pistes et même retirer des chansons à leur convenance. Spotify explique qu’il est aussi possible de contrôler qui participe, mais l’on ne sait pas si cela se matérialise via une option pour exclure quelqu’un, par exemple. Ceci étant, les organisateurs d’une Jam peuvent activer les “contrôles invité” pour permettre à tous les participants de réarranger l’ordre des pistes ou en supprimer.

Une expérience participative très intéressante

Spotify Jam est disponible dès aujourd’hui, tous les utilisateurs devront donc pouvoir profiter de ces expériences partagées avec leurs amis très bientôt. Celles et ceux qui préfèrent écouter leur musique en solo préfèreront découvrir de nouvelles chansons et de nouveaux artistes via les daylists de Spotify. Lancées tout récemment, ces dernières changent pendant la journée, s’adaptant au genre de musique que vous écoutez normalement aux différents moments de cette même journée.