Spider-Man change son canon, et le MCU pourrait suivre derrière

La série animée Spider-Man confirme que le père de Peter est vivant. Un détail qui déborde peut-être déjà sur la chronologie principale du MCU.

En bref Richard Parker est confirmé vivant

La révélation pourrait concerner le MCU

Le passé de Peter Parker s’assombrit

Ce n’est pas juste un twist de série animée. Si la logique interne de Marvel tient, Richard Parker est aussi probablement vivant dans le MCU principal.

Un détail d’animation qui déborde sur le MCU

La clé, c’est la place de Your Friendly Neighborhood Spider-Man dans la chronologie. La série ne vit pas dans un coin totalement séparé, elle part d’une branche du MCU, née quand Doctor Strange provoque un dysfonctionnement de la Time Stone pendant un combat. Avant cette divergence, les événements sont censés être les mêmes entre cette réalité et Earth-616.

Du coup, si Richard Parker est en prison dans la série, tout ce qui l’y a conduit a aussi eu lieu sur Earth-616. C’est là que le sujet devient plus intéressant qu’il n’en a l’air. On ne parle plus seulement d’un choix de scénario pour l’animation, mais d’une ombre portée sur le passé de Peter Parker chez Tom Holland.

La phrase qui change tout pour Peter Parker

La confirmation vient de Jeff Trammell, via le livre The Art of Your Friendly Neighborhood Spider-Man, sorti avant la saison 2. Le showrunner explique que la saison 1 avait semé l’idée plus tôt, presque en douce.

Dans l’épisode 6, Peter, Nico Minoru et Harry parlent de leurs parents. Harry évoque la cuisine de la mère de Peter, et celui-ci répond que May est sa tante, puis précise que sa mère est morte il y a longtemps. Pas ses parents. Sa mère. Jeff Trammell insiste là-dessus avec une formule limpide, « Nous lui avons fait dire « ma mère » et non « mes parents ». Donc oui, Richard Parker a toujours été là ».

Résultat, ce n’était ni un faux-semblant ni un double du Chameleon, comme dans une vieille intrigue des comics. Le père de Spider-Man est bel et bien vivant dans cette version.

Pourquoi ce choix pèse plus lourd qu’un simple twist

C’est une vraie entorse au canon habituel. La source rappelle qu’aucune version majeure de Spider-Man n’avait gardé ses parents dans le décor de cette façon. Même les anciens accords de Sony laissaient seulement entendre qu’ils étaient devenus absents pendant son enfance, avec une règle fixe, Peter devait être élevé par sa tante.

Mais ici, le plus sombre arrive quand on repense à Spider-Man: No Way Home. Si Richard Parker existe aussi sur Earth-616, alors l’effacement de mémoire final a tout balayé pour lui aussi. Son propre père n’a plus aucun souvenir d’avoir eu un fils. Franchement, pour un personnage déjà construit sur le manque, ça ajoute une couche tragique assez rude.

Et il ne faut sans doute pas s’attendre à voir ce fil repris en prises de vues réelles. La source le dit clairement, l’idée paraît trop lointaine pour revenir dans Spider-Man: Brand New Day. Mais elle change déjà quelque chose d’essentiel, la solitude de Peter Parker ne vient plus seulement de ce qu’il a perdu, elle vient aussi de ce qui existe encore, hors champ.