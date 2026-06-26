Le nouveau costume de Spider-Man dit bien plus que son look

Le costume de Spider-Man: Brand New Day ne change pas juste pour changer. Il raconte où en est Peter Parker, seul, bricolant, et marqué par ses rencontres.

En bref Le costume raconte l’isolement de Peter Parker

Il mélange les héritages de trois Spider-Man

Son aspect tactile ancre le film

Le nouveau costume de Spider-Man dans Spider-Man: Brand New Day n’est pas là pour relancer la machine à figurines. Il sert à montrer, très concrètement, ce qu’est devenu Peter Parker depuis Spider-Man: No Way Home, un héros effacé de la mémoire du monde et privé de ses anciens appuis.

Un costume pensé comme un état mental

Après le sort lancé par Doctor Strange, plus personne ne se souvient de Peter Parker. Et ça change tout. Plus d’accès à la technologie de Stark Industries, plus de confort hérité de la période Infinity Saga, plus de raccourcis non plus. Le costume devient donc le signe visible d’un héros qui doit faire avec presque rien.

Tom Holland l’explique en revenant à une idée très simple, celle d’un gamin qui récupère et adapte ce qu’il trouve. En gros, un Peter bricoleur, pas un prodige entouré d’outils de luxe. De son côté, Destin Daniel Cretton a même précisé dans le script que chaque morceau de technologie devait pouvoir être conçu ou obtenu par Peter seul. C’est un détail, mais c’est le genre de détail qui fait tenir un film sur ses jambes.

L’héritage de Maguire et Garfield cousu dans la tenue

L’autre idée forte, c’est la mémoire. Pas celle du monde, que Peter a perdue, mais la sienne.

Tom Holland raconte que l’équipe s’est demandé si le costume ne pouvait pas rendre hommage aux versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield, puisque son Peter Parker les a rencontrées. Il parle même, avec une formule assez parlante, d’un « enfant araignée des trois costumes ». Ce n’est pas un clin d’œil gratuit. Dans No Way Home, cette rencontre avec ses variantes a clairement compté pour Peter 1.

Du coup, le design ne regarde pas seulement vers le passé de la franchise. Il montre aussi comment l’expérience vécue transforme un personnage. Peter essaie de porter quelque chose de ce que représentaient Peter 2 et Peter 3, même s’ils ne devraient pas apparaître dans Brand New Day.

Pourquoi ce choix colle au virage street-level du film

Le film veut ramener Spider-Man à une échelle plus proche du bitume, avec des passages partagés avec The Punisher. Dans ce contexte, le commentaire de Destin Daniel Cretton sur un costume plus tactile tombe juste. Il dit vouloir quelque chose de beau dans sa simplicité, avec des plis, des froissements, une vraie matière, afin qu’on puisse « voir l’humain sous le tissu ».

Et c’est probablement l’idée la plus importante ici. Oui, Brand New Day gardera des éléments très comics, comme Savage Hulk ou un antagoniste capable de contrôler les esprits. Mais le rendu plus brut du costume ramène Peter à ce qu’il est désormais, un héros de quartier qui tente juste de tenir. Le film doit aussi explorer sa psyché, sa mutation liée à son ADN et l’impact de son isolement sur sa santé mentale. Cette tenue, clairement, n’habille pas seulement Spider-Man. Elle raconte un homme qui doit réapprendre à se reconnecter aux autres.