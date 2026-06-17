Shang-Chi 2 avance toujours, et son retard raconte aussi le MCU

Destin Daniel Cretton confirme que Shang-Chi 2 est toujours en développement. Le retard vient du COVID, sur fond de bouleversements plus larges.

En bref Le film est toujours en développement

Le COVID a fortement ralenti le projet

Le MCU a bougé entre-temps

Cinq ans après Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, le silence autour de Shang-Chi 2 commençait à peser. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faut pas lire ce retard comme un enterrement discret. Le projet est toujours vivant.

Un retard qui ne ressemble pas à un abandon

Invité du podcast Crew Call de Deadline avec Andrew Guest, son co-créateur sur Wonder Man, Destin Daniel Cretton a confirmé que Shang-Chi 2 était bien en cours de développement. C’est l’info que les fans attendaient, parce qu’entre-temps le cinéaste s’est aussi retrouvé associé à Spider-Man: Brand New Day.

Et il ne parlait pas d’un vague souhait. Destin Daniel Cretton, déjà revenu pour écrire et réaliser la suite après l’annonce initiale, explique que le film avance encore. Bref, le dossier n’a pas disparu dans un tiroir du MCU.

Pourquoi 2021 a tout compliqué

L’explication donnée par Destin Daniel Cretton est assez simple, et elle tient surtout au moment très étrange où le premier film est sorti. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a bien marché, mais dans une période où une nouvelle vague de COVID frappait encore, avec des pays où les salles restaient fermées.

Ce détail compte plus qu’on ne le croit. En 2021, le cinéma repartait, mais de travers. Certaines restrictions pesaient encore sur les lieux publics, et les tournages continuaient de composer avec des protocoles sanitaires, des règles mouvantes, et cette impression générale que toute l’industrie avançait sur un sol instable. Le retard, selon lui, vient de là, de ces secousses qui ont touché tout le secteur.

Le vrai manque, c’est l’absence du héros dans le MCU

Ce qui rend l’attente plus visible, c’est aussi l’absence presque totale de Shang-Chi dans les autres films du MCU. Depuis 2021, le personnage incarné par Simu Liu n’a pas eu de grande apparition à l’écran. Forcément, chaque mois qui passe renforce l’envie d’une vraie suite plutôt qu’un simple rappel en arrière-plan.

On sait déjà que Simu Liu doit apparaître dans Avengers: Doomsday puis dans Avengers: Secret Wars. C’est une perspective excitante, mais aussi un peu frustrante, parce qu’elle souligne le vide autour de sa propre franchise.

Reste un point, plus discret, mais essentiel. Entre le premier film et aujourd’hui, le MCU a changé. Beaucoup. Si Shang-Chi 2 est encore en développement, c’est sans doute aussi parce qu’il faut trouver comment raccrocher ce héros à un univers qui a beaucoup bougé depuis. Et c’est là que cette mise à jour devient importante, elle ne promet pas une date, mais elle rappelle qu’au milieu des réajustements du MCU, Shang-Chi n’a pas été oublié.