Comment Captain America: Brave New World va révolutionner l’univers Marvel

Découvrons ensemble cinq manières dont nous anticipons que Captain America : Brave New World pourrait transformer à jamais l'univers cinématographique Marvel.

Tl;dr Captain America: Brave New World, premier film MCU post-Deadpool & Wolverine.

Le film introduit deux nouveaux méchants et un président anti-superhéros.

L’adamantium, un métal indestructible, est introduit dans le MCU.

Un nouveau chapitre pour le MCU

Dans la foulée du succès retentissant de Deadpool & Wolverine, les studios Marvel nous reviennent avec Captain America: Brave New World. Ce film marque les débuts de Anthony Mackie dans le rôle de Captain America et introduit deux nouveaux méchants, promettant de secouer le MCU.

Des changements majeurs en perspective

Captain America: Brave New World laisse présager une nouvelle ère pour le MCU. Pour honorer cette promesse, le film se doit de prendre des risques et d’apporter des changements significatifs. L’un de ces changements est l’élection du Général Thaddeus « Thunderbolt » Ross à la présidence. Connu pour son opposition aux super-héros, son accession au pouvoir entraînera sans doute une modification des relations entre la communauté des super-héros et le gouvernement.

Une menace redoutable

Dans les comics, Thunderbolt Ross, alias le Red Hulk, est un adversaire redoutable, mais sa véritable menace réside dans son influence sur le gouvernement et les conséquences potentielles pour les super-héros. Son arrivée au pouvoir pourrait entraîner une évolution socio-politique majeure dans le MCU.

Un groupe de méchants manipulateurs

Le film pourrait également introduire le groupe de méchants « The Intelligencia », connu pour manipuler les événements à leur avantage. Leur présence pourrait augmenter le niveau de menace dans l’univers MCU, en exploitant leur génie et leur technologie pour saboter les héros en toute discrétion.

Le futur des Avengers

L’une des grandes questions que se posent les fans du MCU concerne l’avenir des Avengers. Captain America: Brave New World devrait apporter des éléments de réponse à cette question. Le film devrait également mettre en lumière les aptitudes de Sam Wilson en tant que nouveau Captain America.

L’introduction de l’adamantium

Autre nouveauté marquante : l’introduction de l’adamantium, un métal quasiment indestructible. Jusqu’à présent, le vibranium dominait le MCU, mais l’arrivée de l’adamantium pourrait bouleverser cet équilibre de pouvoir.

Captain America: Brave New World sortira en salles le 14 février 2025.