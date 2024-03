Sam Bankman-Fried condamné à une peine de 25 ans de prison

En novembre, il avait été inculpé pour fraude et complot en vue de blanchir de l'argent.

Tl;dr L’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est condamné à 25 ans de prison.

Il a exprimé des regrets pour ses actions et les torts qu’il a causés.

La défense a demandé la clémence en raison de ses œuvres caritatives et de son engagement.

Bankman-Fried a été reconnu coupable de toutes les accusations, dont la fraude.

Une chute spectaculaire dans le monde crypto

L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, synonyme de notoriété dans le monde cryptographique, a connu une chute vertigineuse. Il a été condamné à 25 ans de réclusion par le tribunal du district sud de New York, une décision annoncée par le juge Lewis A. Kaplan.

Des regrets et une peine sévère

Comme rapporté par CNN, Bankman-Fried a exprimé du remords envers ses actions et les personnes qu’il a blessées. “C’est douloureux à voir“, a-t-il avoué. “Ceci est probablement la fin de ma vie utile.” Le juge Kaplan a justifié la sévérité de la peine par la position précaire de Bankman-Fried qui pourrait être en “position de faire quelque chose de très mauvais à l’avenir“.

Un appel prévu et des chefs d’accusation graves

Bankman-Fried est en attente d’appel. Sa défense a plaidé pour une sentence allant de 5 à 6,5 ans, citant ses “œuvres de charité et son engagement démontré envers les autres“. Cependant, il a été inculpé de sept chefs d’accusation, notamment pour fraudes envers les clients du FTX et d’Alameda Research, conspiration à la fraude et blanchiment d’argent. Il a été reconnu coupable de tous ces chefs.

Confession de fraude et effondrement de FTX

La CEO d’Alameda, Caroline Ellison, ancienne compagne de Bankman-Fried, a confirmé durant le procès que ce dernier avait utilisé l’argent de FTX pour maintenir à flot Alameda Research. Plus de 8 milliards de dollars ont été empruntés à FTX, venant des comptes d’utilisateurs. Bankman-Fried n’a pris aucune mesure pour protéger ces fonds et la société a finalement fait faillite en 2022. “J’ai fait beaucoup d’erreurs. Il y a des choses que je donnerais tout pour pouvoir refaire“, a-t-il déclaré au New York Times avant le début du procès.