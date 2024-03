D’après le DOJ, Sam Bankman-Fried pourrait purger jusqu’à 50 ans de prison

L'an dernier en novembre, après sa condamnation, les procureurs ont demandé à un juge de district américain d'incarcérer Sam Bankman-Fried pour une durée de 40 à 50 ans.

Tl;dr Sam Bankman-Fried accusé de voler 8 milliards de dollars chez Alameda et FTX.

Fondateur de FTX reconnu coupable de fraude et de complot.

Bankman-Fried conteste sa condamnation et demande de la clémence.

Les parents de Bankman-Fried nient toute implication dans les faits.

Sam Bankman-Fried sous investigation

Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, est dans l’œil du cyclone. Le 15 mars dernier, le tribunal de Manhattan a annoncé que l’homme d’affaires aurait illégalement utilisé l’argent de ses clients appartenant légitimement à Alameda et FTX. Il aurait ainsi dérobé plus de 8 milliards de dollars en liquidités et en cryptomonnaies via ses entreprises spécialisées dans les actifs numériques.

“Coupable mais pas responsable”

Les avocats du gouvernement ont souligné que Bankman-Fried persiste à clamer son innocence, malgré sa culpabilité reconnue pour sept chefs d’accusation de fraude et de complot établie par un jury l’année dernière. Ses avocats affirment qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder ses clients et les investisseurs d’Alameda et FTX pendant sa gestion. Ils demandent au juge du district Lewis A. Kaplan de se montrer clément et de ne pas condamner l’homme d’affaires à plus de six ans et demi de prison.

Les parents aussi dans la tourmente

Dans une autre affaire liée, les parents de Bankman-Fried, Barbara Fried et Joseph Bankman, sont également mis en cause. Ils ont déposé une motion pour rejeter une poursuite alléguant leur participation dans l’entreprise criminelle de leur fils. Ils nient fermement avoir joué un rôle dans la chute de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX.

En attendant, le procès de Bankman-Fried est en cours d’appel. La sentence finale contre l’ex-PDG de FTX sera prononcée le 28 mars dans un tribunal fédéral.