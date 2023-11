Reconnu coupable des sept chefs d’inculpation, Sam Bankman-Fried risque jusqu’à 110 ans de prison

Reconnu coupable de sept chefs d'inculpation, Sam Bankman-Fried risque jusqu'à 110 ans de prison. La sentence sera prononcée en mars prochain.

Un jury fédéral a reconnu Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, coupable des sept chefs d’inculpation de fraude et conspiration dont il faisait l’objet en relation avec l’effondrement de son exchange crypto. Selon The New York Times, il risque une peine maximale de 110 ans de prison. Sam Bankman-Fried avait été arrêté aux Bahamas en décembre 2022 après que le Département de la Justice avait enquêté sur son rôle dans la chute soudaine de FTX. L’agence a examiné s’il avait transféré des centaines de millions de dollars – l’entreprise affirmait alors avoir été piratée après la disparition d’environ 600 millions de dollars de ses fonds – lorsque l’exchange s’était déclaré en faillite. Elle a aussi enquêté pour savoir si FTX avait enfreint la loi lorsqu’elle a transféré des fonds à ses sociétés sœur Alameda Research.

Pendant le procès de Sam Bankman-Fried qui a eu lieu le mois dernier, le procureur a soutenu qu’il avait utilisé les fonds de FTX pour maintenir Alameda Research à flot. L’entrepreneur avait aussi fondé ce fonds spéculatif, lequel était géré au quotidien par sa petite amie, Caroline Ellison, qui était au courant qu’il avait utilisé l’argent des clients de FTX pour aider Alameda. Sam Bankman-Fried avait précédemment nié avoir utilisé ainsi les fonds de FTX.

The Times explique que ses avocats l’ont dépeint comme un passionné de mathématiques qui a dû composer avec “des forces largement en dehors de son contrôle”, mais le jury fut clairement en désaccord après que l’accusation a fait appeler à la barre Caroline Ellison et trois de ses anciens conseilleurs principaux. Tous avaient plaidé coupable, et la directrice d’Alameda Research avait même admis avoir commis une fraude sous la direction de Sam Bankman-Fried. Le fondateur de FTX lui-même a déclaré qu’il “regrettait profondément ne pas avoir regardé de manière plus précise” en ce qui concerne son fonds spéculatif de 8 milliards qu’il a emprunté à l’exchange crypto.

Sam Bankman-Fried avait été accusé de fraude électronique envers les clients FTX, fraude électronique envers les prêteurs d’Alameda Research, conspiration de fraude électronique sur les deux, conspiration de fraude en valeurs mobilières et sur les matières premières envers les clients FTX ainsi que conspiration de blanchiment d’argent. La sentence doit être rendue le 28 mars 2024 par le juge de district Lewis A. Kaplan, qui a présidé ce procès.