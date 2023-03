Selon FTX, environ 9 milliards de dollars des utilisateurs auraient disparu

FTX fait ses comptes : il manque environ 9 milliards de dollars des clients... Et ce n'est pas un résultat définitif.

C’est officiel, il manque à FTX énormément d’argent de ses clients. Mais combien au juste ? Selon l’entreprise, quelque chose aux alentours de 9 milliards de dollars. Dans une analyse préliminaire réalisée par l’entreprise elle-même tout récemment, FTX livre ses premières conclusions aux actionnaires. Et elle confirme le pire : un “déficit massif”, dans la mesure où seulement 2,2 milliards de dollars, environ, d’actifs clients ont été trouvés. De plus, seule une petite partie de ce montant – 694 millions de dollars – est disponible en liquide, que ce soit en cash, en stablecoins, Bitcoin ou Ether.

L’une des raisons pour lesquelles FTX s’est retrouvée dans cette situation pour le moins délicate, c’est qu’elle empruntait des fonds des clients via sa société de trading, Alameda Research. La présentation affirme qu’Alameda a reçu pas moins de 9,3 milliards de dollars provenant des fonds des clients de FTX. Une autre enveloppe de 191 millions de dollars a été empruntée par Alameda à des clients de son exchange basé sur le sol américain, FTX US.

Bien que le cofondateur de FTX et ex-PDG, Sam Bankman-Fried, ait affirmé que FTX US était totalement isolé de FTX, la dernière analyse de l’entreprise montre que FTX US enregistre aussi une pénurie de plusieurs centaines de millions de dollars.

“Il a fallu un énorme effort pour arriver jusque-là”, expliquait John J. Ray III, actuel PDG de FTX depuis la déclaration de mise en faillite, dans un communiqué. “Les actifs de l’exchange étaient extrêmement mêlés, les livres de comptes étaient incomplets ou, dans la plupart des cas, totalement absents. Pour ces raisons, il est important de bien comprendre que ces informations sont encore préliminaires et sujettes à modification. Nous sommes convaincus que ceci est plus important pour être transparent envers les actionnaires en rendant les données publiques maintenant plutôt que d’attendre d’avoir davantage de certitudes.”

FTX fut, à une époque, l’un des plus gros exchanges du monde. Malheureusement, novembre de l’année dernière, des rapports ont émergé, affirmant que sa société sœur, Alameda Research, était insolvable. Peu après, le concurrent Binance liquidait sa participation dans la cryto-monnaie de FTX, le token FTT. En quelques jours seulement, des milliards de dollars ont été retirés de l’exchange par ses clients. Une semaine plus tard, FTX se déclarait en faillite. Des preuves ont rapidement révélé que Sam Bankman-Fried avait illégalement utilisé les fonds des clients, ce qui a conduit à son arrestation et son inculpation pour fraude en valeurs mobilières.

Caroline Ellison, PDG de Alameda Research, a, quant à elle, plaidé coupable pour un certain nombre d’accusations de fraude en décembre dernier. Elle risque jusqu’à 120 ans de prison. Caroline Ellison a aussi accepté de coopérer avec le procureur dans la construction du dossier à l’encontre de Sam Bankman-Fried.