Nishad Singh, cofondateur de FTX, plaide coupable de fraude et conspiration. C'est le troisième haut cadre de FTX à procéder ainsi.

Nishad Singh, l’un des cofondateurs de l’exchange de crypto-monnaies FTX qui a fait faillite, a plaidé coupable pour les accusations de fraude et conspiration de la cour fédérale américaine. Nishad Singh, qui était directeur de l’ingénierie chez FTX, est le troisième membre du cercle privée de Sam Bankman-Fried (SBF) à coopérer avec les autorités dans le dossier contre lui. Les anciens cadres Caroline Ellison et Zixiao “Gary” Wang avaient, eux aussi, plaidé coupable de fraude.

Nishad Singh a plaidé coupable pour six chefs d’inculpation, dont la fraude électronique et la conspiration pour escroquer les États-Unis en enfreignant les lois de financement des campagnes. Il s’est engagé à abandonner les bénéfices de ses actions, selon une information de Reuters. Les documents de la faillite indiquaient que Nishad Singh avait reçu un prêt de 543 millions de dollars de la part d’Alameda.

Nishad Singh a reconnu avoir réalisé des donations illégales à des candidats politiques et autres comités qui réunissent des fonds pour soutenir une cause politique sous son nom propre en utilisant des fonds d’Alameda Research. Il affirme que ces donations devaient permettre d’augmenter l’influence politique de FTX et SBF, selon The Wall Street Journal. Nishad Singh ajoutait par ailleurs être d’accord avec les positions de celles et ceux à qui il a fait ces dons sans pour autant avoir choisi les candidats. Selon OpenSecrets, il aurait par exemple donné 8 millions de dollars au comité démocrate et autres campagnes pendant le cycle d’élections de 2022.

C’est le troisième haut cadre de FTX à procéder ainsi

De plus, Nishad Singh déclare avoir découvert mi-2022 que Alameda empruntait des milliards de dollars dans les fonds des clients de FTX. Il s’est avéré en septembre que Alameda n’a pas pu rembourser ses fonds. Nishad Singh affirmait en outre avoir falsifié les revenus de FTX sur ordre de SBF pour rendre l’entreprise plus attrayante aux yeux des investisseurs.

SBF fait désormais face à douze poursuites pénales après une mise en examen en ajoutant quatre autres la semaine dernière. Entre autre chose, il était accusé d’avoir volé des milliards de dollars dans les fonds des clients de FTX et d’avoir dupé les investisseurs et prêteurs. À la lumière du témoignage de Nishad Singh, les charges incluent la violation des lois fédérales de finance sur les campagnes en donnant à un super comité sous les noms de deux cadres. SBF, qui avait été arrêté et extradé des Bahamas en décembre, a plaidé non coupable pour toutes ces charges. Son procès est prévu pour le mois d’octobre.

Le même jour que ce plaider-coupable de Nishad Singh, la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission déposaient plainte au civil contre lui. Les agences précisent cependant que Nishad Singh coopèrent avec l’enquête en cours de la SEC et qu’il s’est engagé à trouver un accord avec la CFTC.